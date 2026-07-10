როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 10 ივლისის 21 საათიდან 11 ივლისის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა. ზოგან ელჭექის ხასიათის წვიმა.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 26 – 31 გრადუსი სითბო
- ღამით: 14 – 19 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 20 – 25 გრადუსი სითბო
- ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +25 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 12 და 13 ივლისს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.
- საქართველოში ზაფხულის სეზონის კლიმატურ პროგნოზი გამოაქვეყნა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომაც
„ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებისა (MEDCOF-24) და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ქვეყნების, კლიმატური პროგნოზის ფორუმზე (SEECOF-35) 2026 წლის ზაფხულის სეზონის პროგნოზი მომზადდა.
პროგნოზის მიხედვით, ზაფხულის სეზონზე ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, კლიმატურ ნორმაზე 1-2 გრადუსით მაღალი, ხოლო ატმოსფერული ნალექები ნორმაზე ნაკლები და ნორმის ფარგლებშია მოსალოდნელი.
ზაფხულის სეზონის ცალკეულ დღეებში შეიძლება ჰაერის ტემპერატურის კლიმატური ნორმიდან მნიშვნელოვანი გადახრები აღინიშნოს. კერძოდ, შესაძლებელია ქვეყნის დაბლობსა და ბარში ჰაერის ტემპერატურამ +38, +41, მთიან რაიონებში +37, +40, ხოლო მაღალმთიან რაიონებში +33, +36 გრადუსს მიაღწიოს.
შესაძლებელია აგრეთვე, სეზონის ცალკეულ პერიოდებში, ზაფხულისთვის დამახასიათებელი ექსტრემალური ამინდი – თბური ტალღები, გვალვიანი პირობები ან ძლიერი ნალექები აღინიშნოს.“ – წერს გარემოს ეროვნული სააგენტო.