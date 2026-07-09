დრონების თავდასხმის შედეგად რუსეთში, ტვერისა და სტავროპოლის მხარეში ნავთობის საწყობებში ხანძარია

9 ივლისის ღამეს უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში, სტავროპოლის მხარის ქალაქებში, ტვერსა და მიხაილოვსკში, ნავთობპროდუქტების საწყობებს შეუტიეს.
ტელეგრამზე გავრცელებული ფოტო-ვიდეომასალის თანახმად, დრონების დარტყმების შედეგად ორივე საწყობში ხანძარი გაჩნდა.
ქალაქ მიხაილოვსკში ხანძარი გაჩნდა „ლუკოილის“ ნავთობსაცავში.
სტავროპოლის მხარის გუბერნატორმა დრონების თავდასხმა დაადასტურა, თუმცა თავდასხმის ადგილად „სამრეწველო ობიექტი“ დაასახელა.
ასევე, 9 ივლისის ღამეს, დრონებმა ასევე შეუტიეს მოსკოვის ჩრდილოეთით, ქალაქ ტვერში მდებარე „ტვერნეფტეპროდუქტის“ ნავთობის საწყობს.
ინტერნეტზე გამოქვეყნებულ ვიდეოებში ჩანს ხანძარი, ობიექტის თავზე კი ცეცხლის ალი და კვამლია.
უკრაინა უკვე რეგულარულად უტევს დრონებით რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და საცავებს, რამაც რუსეთში საწვავის მნიშვნელოვანი დეფიციტი გამოიწვია.