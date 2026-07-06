მანქანაში ძალით ჩასვეს და 1000 ლარი წაართვეს პისტოლეტების მუქარით – ყაჩაღობა ბათუმში

4 კაცს ბათუმში ჯგუფურად ყაჩაღობის ჩადენას ედავებიან. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში მათ 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელით.
პროკურატურის ვერსიით, 2026 წლის 10 თებერვალს, ბრალდებულებმა ბათუმში მყოფი ინდოელი სტუდენტი დააყაჩაღეს: ღამის საათებში, კობალაძის ქუჩაზე, ძალის გამოყენებით ავტომანქანაში ჩაჯდომა აიძულეს, შემდეგ კი, სასიგნალო და ხმოვანი პისტოლეტებით შუბლზე მიადეს და დაემუქრნენ, ფული უნდა მოგვცეო.
„დაზარალებულს ჰქონდა აღქმა, რომ ეს პისტოლეტები ნამდვილი იყო. ორივე პისტოლეტი ამოღებულია,“ – ამბობს საქმის პროკურორი ბაჩო ბათმანაშვილი.
დაზარალებულად ცნობილ სტუდენტს გამომძიებლებისთვის ასევე უთქვამს: ეს ბიჭები ბათუმის მაფიის წევრებად გამეცნენო.
საქმის მასალების მიხედვით, ავტომანქანაში მყოფმა დაზარალებულმა თავის მეგობარ ინდოელს სთხოვა 1000 ლარის ჩარიცხვა, შემდეგ ბრალდებულებმა დაზარალებული ბანკომატთან გადმოსვეს, თანხის მიღების შემდეგ კი, ინდოელი სტუდენტი გაუშვეს.
პროკურორის თქმით, 4 ბრალდებულიდან ორმა გამოძიების ეტაპზე დანაშაულის ჩადენა აღიარა. ამ ეტაპზე კი, ოთხივე მათგანი დუმილის უფლებით სარგებლობს.
ამ საქმეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე თამარ ბეჟანიშვილი განიხილავს. დღეს, 6 ივლისს, არსებითი განხილვის სხდომაზე უკვე მოწმეთა გამოკითხვა უნდა დაწყებულიყო, თუმცა სხდომა გადაიდო. სხდომის გადადების მიზეზი ის გახდა, რომ პენიტენციურმა სამსახურმა ბრალდებულების წარმოდგენა ვერ შეძლო.
„ბოლო დროს ხშირად ხდება ასე, როცა პენიტენციურ სამსახურს ვერ მოჰყავს სასამართლოში პატიმრები. არგუმენტად ასახელებენ გადატვირთულობას. იმდენი პატიმარია და იმდენი სხდომა, ვერ ასწრებენ.
წარმოიდგინეთ, ისედაც გადატვირთულია სასამართლო, ინიშნება სხდომა და პატიმრები ვერ ჩამოჰყავთ,“ – ამბობს ადვოკატი ზაზა პაპიძე.