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ძლიერი ხანძარი საბერძნეთში, თესალონიკთან – პოლიციამ 76 წლის კაცი დააკავა

05.07.2026
ძლიერი ხანძარი საბერძნეთში, თესალონიკთან – პოლიციამ 76 წლის კაცი დააკავა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

4 ივლისს, ღამით, მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა საბერძნეთში, ქალაქ თესალონიკთან. ცეცხლი საცხოვრებელ ადგილებთან და ინფრასტრუქტურულ ზონაში გავრცელდა, რის გამოც მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო.

ევაკუირებული იქნა დაწესებულება, სადაც 157 სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანი იყო განთავსებული.

ბერძნული მედიის ცნობით, გამოძიების ფარგლებში, ხანძრის გაჩენის ბრალდებით 76 წლის საბერძნეთის მოქალაქე დააკავეს, რომელიც სახანძრო სამსახურის ცნობით, „შესაძლოა ფხიზელი არ იყო“. 

საბერძნეთში ამ დღეებში ხანძრის ძალიან მაღალი რისკია გამოცხადებული. მედიაგამოცემა „ტო ვიმა“ წერს, რომ 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით სულ 60 ტყის ხანძარი გაჩნდა, მათგან 17 თითქმის ერთდროულად – ცენტრალური მაკედონიის რეგიონში.

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ფოტოზე: 4 ივლისი, ხანძარი თესალონიკთან. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/ACHILLEAS CHIRAS

 

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