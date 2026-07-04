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ზელენსკი ოდესაში სამხედრო-საზღვაო ძალების აკადემიის დაარსებას აანონსებს

05.07.2026
ზელენსკი ოდესაში სამხედრო-საზღვაო ძალების აკადემიის დაარსებას აანონსებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ოდესაში სამხედრო-საზღვაო აკადემიის დაარსებას აანონსებს.

ამის შესახებ მან უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალების დღესთან დაკავშირებით განაცხადა. 

„ჩვენი საზღვაო ძალებისადმი პატივისცემისა და მადლიერების ნიშნად, გადავწყვიტე უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალების განვითარება – ჩვენი ოდესის განვითარება – ოდესაში ჩვენი საკუთარი ძლიერი, ახალი სამხედრო-საზღვაო აკადემიის შექმნა.

ვიცი, რომ ჩვენს საზღვაო ძალებს აქვთ ასეთი საჭიროება, პოტენციალი და, რაც მთავარია, ჩვენი კურსანტების, ჩვენი ახალგაზრდების სურვილი, ემსახურონ და დაიცვან უკრაინა“ – განაცხადა ზელენსკიმ.

მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალებმა გააკეთეს ის, რაც ბევრს შეუძლებლად მიაჩნდა:

რუსეთმა წააგო შავი ზღვა და კუნძულ ზმეინის გათავისუფლებიდან დაწყებული, რუსული ფლოტის, პორტებისა და საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ ჩვენს ყირიმში მიმდინარე ოპერაციებით გაგრძელებული, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ შავი და აზოვის ზღვების სივრცე რუსეთისთვის ნამდვილად არ იქნება მშვიდი ადგილი“.

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ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/SERGEY DOLZHENKO

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