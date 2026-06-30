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საწვავის დეფიციტი რუსეთში – მესამე რეგიონში გამოაცხადეს საგანგებო მზადყოფნის რეჟიმი

30.06.2026
საწვავის დეფიციტი რუსეთში – მესამე რეგიონში გამოაცხადეს საგანგებო მზადყოფნის რეჟიმი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პენზის ოლქი რუსეთის მესამე რეგიონია, სადაც საწვავის დეფიციტის გამო საგანგებო მზადყოფნის რეჟიმი გამოაცხადეს.

პენზის ოლქის გუბერნატორმა ოლეგ მელნიჩენკომ სამშაბათს, 30 ივნისს, გადაწყვეტილება აუცილებლობად ახსნა „საწვავისა და ენერგეტიკის შიდა ბაზრის სტაბილიზაციისთვის“.

23 ივნისიდან პენზაში უკვე მოქმედებს საწვავის გაყიდვის შეზღუდვები – ერთ ავტომობილზე 30 ლიტრამდე ბენზინი, ფიზიკურ პირებზე.

რუსული გამოცემა „მედუზას“ ცნობით, ყველაზე მკაცრი შეზღუდვა მოქმედებს ზაბაიკალკის მხარეში, სადაც, 25 ივლისიდან ერთ ავტომობილზე 15 ლიტრი ბენზინის ლიმიტია დაწესებული.

„მედუზა“ ასევე წერს, რომ საგანგებო მზადყოფნის რეჟიმი, სხვა საკითხებთან ერთად, ხმის მიცემის გადადების საშუალებას იძლევა და გამოცემის წყაროების თანახმად, უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ პუტინი დაარწმუნონ, გადადოს სექტემბერში დაგეგმილი სახელმწიფო დუმის არჩევნები რუსეთში.

რუსეთში, მათ შორის ანექსირებულ ყირიმში, საწვავის კრიზისი გამოიწვია უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და საწვავისა და ენერგეტიკის ობიექტებზე სისტემატურმა დარტყმებმა. კრიზისი მკვეთრად გამწვავდა მაისის ბოლოს, როცა მოსკოვის კაპოტნიას ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც დედაქალაქის საწვავის დაახლოებით 40%-ს ამარაგებს, ერთ კვირაში ორი დარტყმის შედეგად დაზიანდა და 2026 წლის ბოლომდე ან 2027 წლის დასაწყისამდე არ იმუშავებს.

ბენზინის დეფიციტის საპასუხოდ, რუსეთის ხელისუფლება განიხილავს ევრო-2, ევრო-3 და ევრო-4 ბენზინისა და დიზელის საწვავის შიდა ბაზარზე წარმოებისა და გაყიდვის დაშვების შესაძლებლობას 2027 წლის ივლისამდე.

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