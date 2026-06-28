“ჯერ საქართველო” – დაფუძნდა ახალი ოპოზიციური პარტია

დღეს, 28 ივნისს, თბილისში, ახალი პოლიტიკური პარტია “ჯერ საქართველო” დაფუძნდა.
„ჯერ საქართველოს თანამესაკუთრეობა უნდა დავიბრუნოთ, შემდეგ ლიდერის როლი რეგიონში. საქართველოს ჯერია!“ – ასეთია ახალი პოლიტიკური პარტიის გზავნილი.
სადამფუძნებლო ყრილობამ პარტიის თავმჯდომარედ ვიქტორ ყიფიანი აირჩია.
ვიქტორ ყიფიანი არის ანალიტიკური ორგანიზაცია „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე. ის ასევე იყო მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი.
ახალი პარტიის, “ჯერ საქართველოს” პოლიტსაბჭოს წევრები არიან: გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, დიპლომატი ვალერი ჩეჩელაშვილი, რუსუდან თევზაძე, თავდაცვის და უსაფრთხოების მკვლევარი გიორგი ანთაძე და საგარეო პოლიტიკის სპეციალისტი ნიკოლოზ ხატიაშვილი.
პარტიაში ასევე იქნებიან ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ეკონომისტი ნიკოლოზ ალავიძე და საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი გიორგი ტუმასიანი. ორივე მათგანი პარტიის თანადამფუძნებელი და მრჩეველია.
სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარედ გიორგი შალამბერიძე აირჩისე, ხოლო წევრები იქნებიან ბექა ბოჭორიშვილი, ივერი მისრიაშვილი და ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი.
პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ზურა შარაშენიძე იქნება. ასევე სამდივნოს შემადგენლობაში იქნებიან ნინო სტურუა, გიორგი მსხილაძე და სანდრო სამადბეგიშვილი.
“ჯერ საქართველო” მემარჯვენე-ცენტრისტული პარტია იქნება.