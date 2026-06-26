დრონების თავდასხმა რუსეთში, ქალაქ სოჭში – ავიარეისები შეჩერდა

რუსული მედიის ცნობით, 27 ივნისის ღამეს კრასნოდარის მხარეში, ქალაქ სოჭში, დრონების თავდასხმის საფრთხის შესახებ გამოცხადდა.
კრემლის ახალი ამბების სააგენტო „ტასი“ წერს, რომ ამის შესახებ ქალაქის მერმა, ანდრეი პროშუნინმა განაცხადა.
„ქალაქ სოჭის ტერიტორიაზე გამოცხადდა უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმის საფრთხე“ – ციტირებს სააგენტო ქალაქის მერს.
ტელეგრამზე ვერიფიცირებული გვერდი ЧП Сочи წერს, რომ სოჭის ხელისუფლებამ მიმართა თვითმხილველებს, სოციალურ ქსელებში არ გამოაქვეყნონ საჰაერო თავდაცვის მუშაობის, უპილოტო საფრენი აპარატების ფრენის და ნამსხვრევების ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა.
ამ გვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ასევე ვკითხულობთ, რომ კურორტის მცხოვრებლები და სტუმრები მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ გააფრთხილეს და მოუწოდეს, დაუყოვნებლივ შეაფარონ თავი უსაფრთხო ადგილს.
ტელეგრამზე ასევე წერენ, რომ ქალაქში მინიმუმ ორი აფეთქების ხმა გაიგონეს.
განცხადება გაავრცელა სოჭის აეროპორტმაც – ბოლო მონაცემებით ავიარეისები დროებით შეჩერებულია.