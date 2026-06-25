ბათუმში მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რისთვისაც ნახევარი მილიონი ლარი დაიხარჯება [ფოტო]

25 ივნისს მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება.
ბათუმში მომავალი მეზღვაურების ტრადიციული მსვლელობა მოეწყო, რომელშიც წელს მხოლოდ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის კურსანტები მონაწილეობდნენ.
აკადემიის სტუდენტებმა მსვლელობით გაიარეს მემედ აბაშიძის გამზირი და მსვლელობის დასასრულს გვირგვინით შეამკეს იუნკერების მემორიალი.
მეზღვაურთა დღესთან დაკავშირებით დღეს ბათუმში სხვადასხვა ღონისძიებაა დაგეგმილი, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ნახევარ მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 576 164 ლარს მეზღვაურთა დღის აღსანიშნავად უტენდეროდ ხარჯავს.
ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 12 საათიდან 17 საათამდე ბათუმში, ევროპის მოედანზე დაგეგმილია საბავშვო გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები.
18 საათზე დაიწყება კონცერტი, სალიოსა და მისი ბენდის მონაწილეობით, დასკვნითი ღონისძიება კი საღამოს ცხრის ნახევარზე, ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალში გაიმართება.
გთავაზობთ ფოტოებს აკადემიის სტუდენტების საზეიმო მსვლელობიდან.
ამავე თემაზე:
ბათუმში მეზღვაურთა დღის აღსანიშნავად ნახევარი მილიონი ლარი დაიხარჯება