ბათუმის მერიამ შინდისის გმირების სკვერის განახლება დაიწყო

ბათუმის მერია შინდისის სკვერში სკამებს აახლებს. მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ინფორმაციით, სარემონტო სამუშაოები ეტაპობრივად გაგრძელდება ქალაქის სხვა სკვერებშიც.
შინდისის პარკიდან ვიდეორეპორტაჟი „ბათუმელებმა“ 8 ივნისს გამოაქვეყნა, სადაც ნაჩვენები იყო პარკში არსებული მდგომარეობა – სკამების ნაწილი ამომტვრეულია, ქვის დატეხილი ფილები იქვე ყრია სკვერში, სადაც ბავშვები თამაშობენ, შადრევნიდან წყალი ქვაფენილზე იღვრება და ირგვლივ დატბორილია.
მუნიციპალური სერვისების სააგენტო ფეისბუქზე არაფერს წერს იმაზე, რატომ არის პარკში არსებული ერთადერთი საპირფარეშო დაკეტილი და მოუწესრიგებელი, მაშინ, როცა ამ პარკის მშენებლობაზე 2 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა.
იხილეთ „ბათუმელების“ ვიდეო: