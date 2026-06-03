უკრაინული დრონების თავდასხმის შედეგად სანქტ-პეტერბურგში ნავთობტერმინალი იწვის

უკრაინის შეიარაღებული ძალების ცნობით, 3 ივნისის ღამეს, უკრაინამ სანქტ-პეტერბურგის ნავთობტერმინალზე დარტყმები განახორციელა.
უკრაინული მხარის განცხადებით, დარტყმები განხორციელდა ბალტიის ზღვის ერთ-ერთ უდიდეს ნავთობტერმინალზე, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის პორტში მდებარეობს.
უკრაინული დრონების დარტყმების სერიამ ობიექტზე მასიური ხანძარი გამოიწვია.
აღნიშნულ ტერმინალზე 31 ავზია, რომელთა საერთო მოცულობა 324,000 კუბური მეტრია. ტერმინალის გამტარუნარიანობა წელიწადში 12.5 მილიონი ტონაა, აქ ამუშავებენ ნავთობს, ნავთობპროდუქტებს, თხევად ბუნებრივ აირს და სხვა თხევად ქიმიკატებს.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა რუსეთში მნიშვნელოვანი სამიზნეების განადგურება და უშიშროების სამსახურის, უპილოტო სისტემების ძალების, სპეციალური ოპერაციების ძალების, მთავარი სადაზვერვო დირექტორატისა და სახელმწიფო სასაზღვრო დაცვის სამსახურის მუშაობას „კარგი შედეგები“ უწოდა.
„მათ შორისაა სანქტ-პეტერბურგის ნავთობტერმინალი. უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან ომისთვის მომუშავე რუსეთის ნავთობის ინდუსტრიის ამ ობიექტამდე მანძილი დაახლოებით 1100 კილომეტრია“ – განაცხადა ზელენსკიმ.