ბათუმში კაცს ესროლეს, ის კლინიკაში მიყვანამდე დაიღუპა

31.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, სევერიანე აჭარელის ქუჩაზე კაცს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლეს. გამოცემა „აჭარა თაიმსს“ შემთხვევზე ადგილზე თვითმხილველებმა უთხრეს, რომ გაიგონეს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლის ხმა.

შუახნის კაცი, რომელიც დაჭრეს, სასწრაფო სამედიცინო სამსახურმა წაიყვანა, თუმცა იგი კლინიკაში მიყვანამდე დაიღუპა.

შემთხვევა დღეს, 31 მაისს მოხდა. ადგილზე მუშაობენ სამართალდამცველები.

შსს-ს პრესცენტრის ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სსკ-ის 108 [განზრახ მკვლელობა] და 236-ე [ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარება] მუხლებით. ამ დროისთვის უცნობია, დაკავებულია თუ არა ვინმე.

ინფორმაცია განახლდება.

