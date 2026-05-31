ბათუმში კაცს ესროლეს, ის კლინიკაში მიყვანამდე დაიღუპა

ბათუმში, სევერიანე აჭარელის ქუჩაზე კაცს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლეს. გამოცემა „აჭარა თაიმსს“ შემთხვევზე ადგილზე თვითმხილველებმა უთხრეს, რომ გაიგონეს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლის ხმა.
შუახნის კაცი, რომელიც დაჭრეს, სასწრაფო სამედიცინო სამსახურმა წაიყვანა, თუმცა იგი კლინიკაში მიყვანამდე დაიღუპა.
შემთხვევა დღეს, 31 მაისს მოხდა. ადგილზე მუშაობენ სამართალდამცველები.
შსს-ს პრესცენტრის ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სსკ-ის 108 [განზრახ მკვლელობა] და 236-ე [ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარება] მუხლებით. ამ დროისთვის უცნობია, დაკავებულია თუ არა ვინმე.
ინფორმაცია განახლდება.