მხარდაჭერა

სიახლეები

„ისეთი დაუჯერებელი ამბები ხდება „ბათუმელების“ თავს, რომ ეჭვი შეგეპარება, მთლად ასეც არ იქნება საქმეო

30.05.2026
„ისეთი დაუჯერებელი ამბები ხდება „ბათუმელების“ თავს, რომ ეჭვი შეგეპარება, მთლად ასეც არ იქნება საქმეო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შოთა გუჯაბიძე, რეჟისორი

___

„ისეთი დაუჯერებელი ამბები ხდება „ბათუმელების“ თავს, რომ ეჭვი შეგეპარება, მთლად ასეც არ იქნება საქმეო. არადა ყველაფერი ზედაპირზეა და ძალიანაც კარგად ჩანს, რომ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მიმართულ რეპრესიებში ყველაზე მეტი დარტყმა სწორედ „ბათუმელებმა“ მიიღო. მზია ამაღლობელი კი თავისი ღირსებით და გაუტეხლობით წინააღმდეგობის მოძრაობის სიმბოლო გახდა.

„ბათუმელები“ დაარსების დღიდან ამხელდა ყველა ხელისუფლების მანკიერ საქმიანობას, იყო და არის იმედი ადამიანების, რომლებმაც სამართალი ვერ იპოვეს. შესაბამისად, იდევნებოდა ყველა ხელისუფლების მიერ, მაგრამ მსგავსი ინკვიზიცია, რაც ახლა ხდება, აქამდე არცერთ მდაბიო ხელისუფალს მოსვლია აზრად, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში მრავლად მოიცვალა.

გამოცდილება მკარნახობს, რომ მომდევნო და უკეთესი ხელისუფლების დროსაც ბევრი იტრაბახებს, „ბათუმელებს“ მაშინ დავეხმარე, როცა ეს საშიში იყოო. გავიხადოთ სატრაბახოდ საქმე და დავეხმაროთ არა მხოლოდ ამ მედიას, არამედ საკუთარ თავს და საკუთარ ქვეყანას.

ახლა ეს ერთი და იგივეა.

„ბათუმელებმა“ იმაზეც იზრუნა, რომ დახმარება დიდად არ დაეტყოს ჩვენს ჯიბეებს, სამაგიეროდ იმ საქმეს გავაკეთებთ, გერბზე რომ გვიწერია“.

___

გადადი ლინკზე და დაუჭირე მხარი ბათუმელებსა და ნეტაზეთს

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
,,ბათუმელების”/,,ნეტგაზეთის” დირექტორის მოვალეობას თამარ რუხაძე შეასრულებს
,,ბათუმელების”/,,ნეტგაზეთის” დირექტორის მოვალეობას თამარ რუხაძე შეასრულებს
„ბათუმელების“ ოპერატორს, გურამ მურვანიძეს, სასამართლომ 8-დღიან პატიმრობა მიუსაჯა
„ბათუმელების“ ოპერატორს, გურამ მურვანიძეს, სასამართლომ 8-დღიან პატიმრობა მიუსაჯა
როგორ ყიდულობენ რუსები სოფლებში მიწებს  – „ბათუმელების“ 20 პოპულარული სტატია 2023 წელს
როგორ ყიდულობენ რუსები სოფლებში მიწებს  – „ბათუმელების“ 20 პოპულარული სტატია 2023 წელს
კონკურსი ჟურნალისტიკით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის
კონკურსი ჟურნალისტიკით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის

რუსეთმა ომში სულ 380 ათასზე მეტი სამხედრო დაკარგა – უკრაინის გენშტაბი

რუსეთმა ავიაბომბებით მიიტანა იერიში ხარკოვზე – არის მსხვერპლი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 მარტი

„ისეთი დაუჯერებელი ამბები ხდება „ბათუმელების“ თავს, რომ ეჭვი შეგეპარება, მთლად ასეც არ იქნება საქმეო 30.05.2026
„ისეთი დაუჯერებელი ამბები ხდება „ბათუმელების“ თავს, რომ ეჭვი შეგეპარება, მთლად ასეც არ იქნება საქმეო
გიდების რეგისტრაცია სავალდებულო ხდება – ვის მოსთხოვენ სერთიფიკატს 30.05.2026
გიდების რეგისტრაცია სავალდებულო ხდება – ვის მოსთხოვენ სერთიფიკატს
რა ნივთები გაიყიდება აუქციონზე ონლაინ მედიის გადასარჩენად 30.05.2026
რა ნივთები გაიყიდება აუქციონზე ონლაინ მედიის გადასარჩენად
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 მაისი 30.05.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 მაისი
ბსუ-ს პროფესორი სტუდენტების ელექტრონულ სისტემაში შეიპარა – „ხელისუფლების მხარდამჭერი ვარ“ 29.05.2026
ბსუ-ს პროფესორი სტუდენტების ელექტრონულ სისტემაში შეიპარა – „ხელისუფლების მხარდამჭერი ვარ“
მერიამ ბათუმში ფესტივალების ადგილი და ფასი განსაზღვრა 29.05.2026
მერიამ ბათუმში ფესტივალების ადგილი და ფასი განსაზღვრა