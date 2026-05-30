შოთა გუჯაბიძე, რეჟისორი
___
„ისეთი დაუჯერებელი ამბები ხდება „ბათუმელების“ თავს, რომ ეჭვი შეგეპარება, მთლად ასეც არ იქნება საქმეო. არადა ყველაფერი ზედაპირზეა და ძალიანაც კარგად ჩანს, რომ თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მიმართულ რეპრესიებში ყველაზე მეტი დარტყმა სწორედ „ბათუმელებმა“ მიიღო. მზია ამაღლობელი კი თავისი ღირსებით და გაუტეხლობით წინააღმდეგობის მოძრაობის სიმბოლო გახდა.
„ბათუმელები“ დაარსების დღიდან ამხელდა ყველა ხელისუფლების მანკიერ საქმიანობას, იყო და არის იმედი ადამიანების, რომლებმაც სამართალი ვერ იპოვეს. შესაბამისად, იდევნებოდა ყველა ხელისუფლების მიერ, მაგრამ მსგავსი ინკვიზიცია, რაც ახლა ხდება, აქამდე არცერთ მდაბიო ხელისუფალს მოსვლია აზრად, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში მრავლად მოიცვალა.
გამოცდილება მკარნახობს, რომ მომდევნო და უკეთესი ხელისუფლების დროსაც ბევრი იტრაბახებს, „ბათუმელებს“ მაშინ დავეხმარე, როცა ეს საშიში იყოო. გავიხადოთ სატრაბახოდ საქმე და დავეხმაროთ არა მხოლოდ ამ მედიას, არამედ საკუთარ თავს და საკუთარ ქვეყანას.
ახლა ეს ერთი და იგივეა.
„ბათუმელებმა“ იმაზეც იზრუნა, რომ დახმარება დიდად არ დაეტყოს ჩვენს ჯიბეებს, სამაგიეროდ იმ საქმეს გავაკეთებთ, გერბზე რომ გვიწერია“.
___