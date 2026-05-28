ელექტრო სკუტერები ბულვარის ველობილიკზე ისევ ივლიან – ბათუმის მერია აკრძალვას კვლავ აჩერებს

28.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის საკრებულო 2026 წლის 29 მაისის სხდომაზე ბულვარში ელექტრო სკუტერების საკითხს განიხილავს. წელს ბულვარის ტერიტორიაზე ელექტრო სკუტერების გამქირავებლებს უთხრეს, რომ სკუტერების გადაადგილება ბულვარში საერთოდ აიკრძალა, რასაც ამ ადამიანების პროტესტი მოჰყვა.

სკუტერების მფლობელემა აკრძალვის შემდეგ ათზე მეტი საპროტესტო აქცია გამართეს და მუშაობის უფლება მოითხოვეს.

აღსანიშნავია, რომ ბათუმის საკრებულოს 2019 წელს აქვს მიღებული დადგენილება, რომლითაც ქალაქის ბულვარში, პარკში და სკვერში აიკრძალა მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით [ელექტროტრანსპორტით] გადაადგილება.

ამ დადგენილების მიღებიდან დღემდე საკრებულოს მასში ცვლილება ყოველწლიურად შეაქვს და ბულვარის ველობილიკზე კარკვეული ელექტროტრანსპორტის გადაადგილებას უშვებს.

ასე ხდება ამჯერადაც.

ბათუმის მერია საკრებულოს წერს, რომ „მიზანშეწონილად მიაჩნია 2027 წლის პირველ იანვრამდე ქალაქ ბათუმის ბულვარში არსებულ ველობილიკზე დაშვებულ იქნას ორბორბლიანი ელექტრო თვითმგორავით გადაადგილება, ხოლო ახალი ბულვარიდან დელფინარიუმის გასწვრივ არსებულ მონაკვეთამდე, კერძოდ, ველობილიკზე – ელექტრო ტრანსპორტის [მხოლოდ სამ ბორბლიანი ელექტრო სკუტერის] გადაადგილება“.

ამ ცვლილების მიღებით ელექტროსკუტერები ბულვარში ისევ ისე იმოძრავებენ როგორც, მაგალითად, გასულ წელს [ახალი ბულვარიდან დელფინარიუმამდე მონაკვეთში].

ბათუმის მერია კი საკრებულოს წერს, რომ „შემოსულია „ბათუმის ბულვარი“-ს 2026 წლის 25 მაისის წერილი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ბოლო წლებში თვალსაჩინო გახდა, რომ ელექტროტრანსპორტით ე.წ. ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავი და სამბორბლიანი ელექტრო სკუტერით გადაადგილება განსაკუთრებული პოპულარობითა და მოთხოვნით სარგებლობს.“

ელექტრო მოპედების ბათუმელმა მეპატრონეებმა ბოლოს აქცია შეკვეთილში, ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციის შესასვლელთან გამართეს.

