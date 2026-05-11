რატომ მივიდნენ ელექტროსკუტერების მფლობელები აჭარის მთავრობის წინ პროევროპულ აქციაზე

11.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში ელექტროსკუტერების მფლობელები, რომლებიც ამ დრომდე ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე მუშაობდნენ და სკუტერებს აქირავებდნენ, დღეს, 11 მაისს, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმდინარე პროევროპულ საპროტესტო აქციაზე მივიდნენ.

მათი თქმით, უკვე 2 თვეა რაც ბულვარის ადმინისტრაცია მათ მუშაობის საშუალებას არ აძლევს.

„ვუერთდებით ბათუმის პროევროპულ აქციას, არამგონია, რომ უსამართლობა ვინმესთვის მისაღები იყოს“ – განაცხადა „ბათუმელების“ პირდაპირ ჩართვაში აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ.

მეორე მოქალაქემ კი თქვა, რომ მას მხოლოდ ელექტროსკუტერებით ბულვარში მუშაობის შეფერხება აწუხებს და მიმდინარე აქციის შესახებ არაფერი იცის.

„მე ამ აქციას არ ვუერთდები, ამ აქციის შესახებ არაფერი ვიცი, აპოლიტიკური ვარ“ – განაცხადა მან „ბათუმელების“ პირდაპირ ჩართვაში.

ელექტროსკუტერების მფლობელების თქმით, ისინი 2 თვეა რაც ბულვარში ვერ მუშაობენ და გაჩერებულები არიან: „ ჩამოგვართვეს სკუტერები და მერე დავიბრუნეთ“.

მათივე ინფორმაციით, რამდენიმე შეხვედრისა და მოთხოვნის შემდეგ, ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის უფროსმა, არჩილ ანთაძემ [ის ცრუმოწმეა მზია ამაღლობელის საქმეში, როგორც ყოფილი პოლიციელი] მათ შესთავაზა, რომ სკუტერები განათავსონ აკვაპარკის ტერიტორიაზე, ასევე მიმდებარედ და მხოლოდ ამ არეალში იმუშაონ.

ამ დრომდე სკუტერების მფლობელებს ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე ჰქონდათ მუშაობის უფლება, ძველ ბულვარში ელექტროსკუტერების მოძრაობა კი ქაოსური მოძრაობის, არაერთი შეჯახებისა და ინციდენტის გამო ბათუმის საკრებულომ ბულვარის ადმინისტრაციის ინიციატივით აკრძალა.

„ამაზე დათანხმებას აზრი არ აქვს, 300 ელექტროსკუტერია და კიდევ ათობით თვითმგორავი“ – ამბობენ სკუტერების მფლობელები.

ელექტროსკუტერების მესაკუთრეები მუშაობის დაშვებას ითხოვენ მთელი ბულვარის ტერიტორიაზე, მათ შორის ძველ ბულვარშიც.

ერთ-ერთი მესაკუთრის თქმით, ისინი აჭარის მთავრობის შენობასთან მოვიდნენ და ზურაბ პატარაძესთან შეხვედრას ითხოვენ, რომ მათი საკითხი გადაწყვიტოს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

