მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ბათუმის საკრებულო „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკების დადგმაზე იმსჯელებს

28.05.2026
ბათუმის საკრებულო „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკების დადგმაზე იმსჯელებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერთან „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკებას დადგამენ.

შესაბამისი განკარგულების პროექტი უკვე მზად არის და საკრებულო ხვალ, 29 მაისს, მის დამტკიცებას გეგმავს.

პროექტის განმარტებითი ბარათი საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს, ჯაბა ჭანტურიას მოუმზადებია. ამ ბარათის მიხედვით, ინიციატივა სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ეკუთვნის.

„ბათუმელები“ განმარტებით ბარათში მოცემული დასაბუთებას უცვლელად გთავაზობთ:

„ქანდაკების განთავსება ერთგვარი პატივმიგება და მადლიერების გამოხატულებაა ქართველი მეზღვაურებისა და მათი ოჯახების მიმართ, ვინაიდან მეზღვაურის პროფესია თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე დაკავშირებულია ხანგრძლივ განშორებასთან, განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობასთან და მნიშვნელოვან პირად თუ პროფესიულ გამოწვევებთან.

ამ პროცესში მეზღვაურის ოჯახის წევრები, განსაკუთრებით მეუღლეები, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და წლების განმავლობაში იზიარებენ აღნიშნული პროფესიის თანმდევ სირთულეებსა და პასუხისმგებლობას.

ამასთანავე, „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკება იქნება არა მხოლოდ ერთგულებისა და მხარდაჭერის სიმბოლო, არამედ იმ ადამიანების ღვაწლის აღიარება, რომელთაც საკუთარი ძალისხმევითა და თანადგომით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ მეზღვაურების საქმიანობაში.

აღნიშნული ქანდაკების განთავსება კიდევ უფრო გამოკვეთს ბათუმის, როგორც მნიშვნელოვანი საზღვაო და სანავსადგურო ქალაქის სტატუსს, ხელს შეუწყობს ქალაქის საზღვაო იდენტობის გაძლიერებას და ჩამოყალიბდება სიმბოლურ სივრცედ, როგორც მოქმედი მეზღვაურებისა და მათი ოჯახებისთვის, ასევე მომავალი თაობებისთვის, რომლებიც მეზღვაურის პროფესიას აირჩევენ“.

პროექტის ესკიზი

მონიშნულია განთავსების ადგილი

განმარტებით ბარათში ასევე ვკითხულობთ, რომ პროექტი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე გავლენას არ მოახდენს და ქანდაკებას მეზღვაურები თავად დააფინანსებენ.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ელექტრო სკუტერები ბულვარის ველობილიკზე ისევ ივლიან – ბათუმის მერია აკრძალვას კვლავ აჩერებს
ელექტრო სკუტერები ბულვარის ველობილიკზე ისევ ივლიან – ბათუმის მერია აკრძალვას კვლავ აჩერებს
440 000 ლარი ავანსად გაცემულია, მაგრამ საბავშვო ბაღის მშენებლობა „ოცნების ქალაქში“ ჯერ არ დაწყებულა
440 000 ლარი ავანსად გაცემულია, მაგრამ საბავშვო ბაღის მშენებლობა „ოცნების ქალაქში“ ჯერ არ დაწყებულა
ბათუმის მერია წელსაც ვერ იწყებს რაგბის სტადიონის ორი წლის წინ დაანონსებულ პროექტს
ბათუმის მერია წელსაც ვერ იწყებს რაგბის სტადიონის ორი წლის წინ დაანონსებულ პროექტს
ბათუმის ბიუჯეტში ჯარიმებიდან დაგეგმილზე ორჯერ მეტი თანხა შევიდა
ბათუმის ბიუჯეტში ჯარიმებიდან დაგეგმილზე ორჯერ მეტი თანხა შევიდა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 იანვარი

ელექტრო სკუტერები ბულვარის ველობილიკზე ისევ ივლიან – ბათუმის მერია აკრძალვას კვლავ აჩერებს 28.05.2026
ელექტრო სკუტერები ბულვარის ველობილიკზე ისევ ივლიან – ბათუმის მერია აკრძალვას კვლავ აჩერებს
ბათუმის საკრებულო „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკების დადგმაზე იმსჯელებს 28.05.2026
ბათუმის საკრებულო „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკების დადგმაზე იმსჯელებს
„ერთი წვიმაა საკმარისი, რომ სახლიც წაიღოს“ – რას აკეთებს მერია, როცა მოქალაქეს სტიქია ემუქრება 28.05.2026
„ერთი წვიმაა საკმარისი, რომ სახლიც წაიღოს“ – რას აკეთებს მერია, როცა მოქალაქეს სტიქია ემუქრება
სექტემბერში ფორმას მხოლოდ 1-ელ კლასელებს ჩააცმევენ – ფორმების ბიუჯეტი 758 840 ლარით გაზარდეს 28.05.2026
სექტემბერში ფორმას მხოლოდ 1-ელ კლასელებს ჩააცმევენ – ფორმების ბიუჯეტი 758 840 ლარით გაზარდეს
როგორ გააკონტროლებს ბულვარი შეზლონგების პლაჟზე განლაგებას  28.05.2026
როგორ გააკონტროლებს ბულვარი შეზლონგების პლაჟზე განლაგებას 
რატომ დატოვა მირდატ ქამადაძემ პარტია “ახალი” – განმარტება 28.05.2026
რატომ დატოვა მირდატ ქამადაძემ პარტია “ახალი” – განმარტება