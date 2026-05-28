ბათუმის საკრებულო „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკების დადგმაზე იმსჯელებს

ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერთან „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკებას დადგამენ.
შესაბამისი განკარგულების პროექტი უკვე მზად არის და საკრებულო ხვალ, 29 მაისს, მის დამტკიცებას გეგმავს.
პროექტის განმარტებითი ბარათი საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს, ჯაბა ჭანტურიას მოუმზადებია. ამ ბარათის მიხედვით, ინიციატივა სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ეკუთვნის.
„ბათუმელები“ განმარტებით ბარათში მოცემული დასაბუთებას უცვლელად გთავაზობთ:
„ქანდაკების განთავსება ერთგვარი პატივმიგება და მადლიერების გამოხატულებაა ქართველი მეზღვაურებისა და მათი ოჯახების მიმართ, ვინაიდან მეზღვაურის პროფესია თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე დაკავშირებულია ხანგრძლივ განშორებასთან, განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობასთან და მნიშვნელოვან პირად თუ პროფესიულ გამოწვევებთან.
ამ პროცესში მეზღვაურის ოჯახის წევრები, განსაკუთრებით მეუღლეები, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და წლების განმავლობაში იზიარებენ აღნიშნული პროფესიის თანმდევ სირთულეებსა და პასუხისმგებლობას.
ამასთანავე, „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის“ ქანდაკება იქნება არა მხოლოდ ერთგულებისა და მხარდაჭერის სიმბოლო, არამედ იმ ადამიანების ღვაწლის აღიარება, რომელთაც საკუთარი ძალისხმევითა და თანადგომით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ მეზღვაურების საქმიანობაში.
აღნიშნული ქანდაკების განთავსება კიდევ უფრო გამოკვეთს ბათუმის, როგორც მნიშვნელოვანი საზღვაო და სანავსადგურო ქალაქის სტატუსს, ხელს შეუწყობს ქალაქის საზღვაო იდენტობის გაძლიერებას და ჩამოყალიბდება სიმბოლურ სივრცედ, როგორც მოქმედი მეზღვაურებისა და მათი ოჯახებისთვის, ასევე მომავალი თაობებისთვის, რომლებიც მეზღვაურის პროფესიას აირჩევენ“.
განმარტებით ბარათში ასევე ვკითხულობთ, რომ პროექტი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე გავლენას არ მოახდენს და ქანდაკებას მეზღვაურები თავად დააფინანსებენ.