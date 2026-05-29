ბათუმის მერიამ უსახლკაროების განაცხადების გადამოწმება დაიწყო

29.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერია უსახლკარო ოჯახების განცხადებების შესწავლას იწყებს. შესაბამისმა კომისიამ, რომელსაც მერის მოადგილე ნუკრი დეკანაძე ხელმძღვანელობს, პირველი სამუშაო სხდომა გამართა.

კომისიაში შედიან მერიის სამსახურების უფროსები და საკრებულოს საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე. ამ კომისიის წევრია მერაბ ბლადაძეც, რომელიც კომისიაში უსახლკაროებს წარმოადგენს.

ბათუმის მერიის ინფორმაციით, უსახლკარო პირად ან ოჯახად რეგისტრაციის მიზნით განცხადებების მიღება ბათუმის მერიაში მიმდინარე წლის 30 აპრილს დასრულდა და პროგრამა მნიშვნელოვან ეტაპზე გადადის.

რამდენი განაცხადი დარეგისტრირდა უსახლკაროს სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით, ამ ინფომაციას მერია ასაიდუმლოებს – „ბათუმელებს“ ამ კითხვაზე არ გვიპასუხეს.

მერიაში განმარტავენ, რომ კომისიამ დაიწყო განცხადებების ერთიან რეესტრში გადატანის პროცესი და დოკუმენტაციის ეტაპობრივი შესწავლა, ამ პროცესის დასრულების შემდეგ კი, იმ პირებსა და ოჯახებს, რომლებიც დადგენილ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ, უსახლკაროს სტატუსი მიენიჭებათ:

„უკვე მიმდინარეობს თითოეული განაცხადის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება სხვადასხვა უწყებასთან კოორდინაციით. ეს უსახლკარო პირებისა და ოჯახებისთვის სტატუსის მინიჭების პროცესში კონკრეტულ და პრაქტიკულ ქმედებებს მოიცავს“ – აცხადებს მერია. 

საუბარია მოქალაქეებზე, რომლებიც აცხადებენ რომ უსახლკაროები არიან და რამდენიმე წელია მართავენ აქციებს ბათუმის მერიასა და აჭარის მთავრობასთან: ისინი სოციალური სახლებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ.

მოქალაქეები აცხადებენ, რომ სოციალურად დაუცველები, მარტოხელა დედები, შშმ პირები და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები არიან, თუმცა, წლებია მათი საცხოვრებელი პირობები, შემოსავლები ან მოთხოვნის რეალურობა „ოცნების“ მთავრობას არ შეუსწავლია.



ფოტოზე: აქცია ბათუმის მერიასთან. ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან.

