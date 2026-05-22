გზების დეპარტამენტი ბათუმის „ჰილტონში“ თანამშრომლების კვებაზე 17 700 ლარს დახარჯავს

22.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 29-30 მაისს, ბათუმში, სასტუმრო „ჰილტონში“ თანამშრომლების შეკრებას გეგმავს „გამოწვევების განსაზღვრისა და სამომავლო გეგმების“ მიზნით.

დაგეგმილია 100 თანამშრომლის ჩამოყვანა და განთავსება „ჰილტონში“, რისთვისაც დეპარტამენტი 17 000 ლარს ითხოვს ბიუჯეტიდან, მხოლოდ კვებისთვის.

მოხსენებით ბარათში, რომელიც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსს მისწერა ამავე დეპარტამენტის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ხარჯების გამოყოფის თაობაზე, წერია, რომ „ჰილტონში“ 100 თანამშრომლის შეკრება და კვება, „ხარჯების დაზოგვის მიზნით“ ხდება.

ამ ბარათის მიხედვით, აქ შეკრებული საჯარო მოხელეების ორ ვახშამსა და ერთ ლანჩში 5900 – 5900 ლარი უნდა დაიხარჯოს ბიუჯეტიდან, მთლიანობაში 17 700 ლარი და ეს მხოლოდ კვებაზე.

სქრინი ხელშეკრულებიდან.

ამავე ბარათში არაფერია ნათქვამი, რა უჯდება სახელმწიფო ბიუჯეტს საგზაო დეპარტამენტის 100 თანამშრომლის „ჰილტონში“ განთავსება 2 დღით.

მომსახურების შესყიდვაზე გზების დეპარტამენტმა ხელშეკრულება უკვე გააფორმა შპს „ტურინვესტთან“, რომელიც „ჰილტონის“ მფლობელი კომპანიაა. ამ სასტუმროში ერთი ღამის გათევა, ამ სეზონზე, მინიმუმ 250 ლარი ღირს ერთ ადამიანზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე ასფალტს ისევ დააგებენ, შემდეგ დახაზავენ ზებრა გადასასვლელებს
323 დღე მივლინებაში – „ღვინის ეროვნული სააგენტოს“ თანამშრომლების რეკორდი: დახარჯეს 1.3 მილიონი
ბათუმის მერია „შერატონში“ გამართული ვახშმობის ხარჯებს არ ასაჯაროებს
120 ათასი დაიხარჯა ტუალეტზე, სადაც დაზიანებულია ინვენტარი – აუდიტი ბაღებისა და სკოლების „რემონტზე“
კობახიძემ საპატრიარქოს 5 მილიონ 300 ათასი ლარი გამოუყო სარეზერვო ფონდიდან 22.05.2026
„ორშაბათს, 25 მაისს ველოდებით განაჩენს" – ბათუმელი მედროშის საქმე 22.05.2026
