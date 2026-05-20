ბათუმში 26 მაისს „ურსა“ და მორის მელაძე იმღერებენ – ჰონორარში 27 801 ლარი დაიხარჯება

ბათუმის მერიის კულტურის ცენტრი 26 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიების ფარგლებში კონცერტის ორგანიზებას გეგმავს, რომელშიც მონაწილეობას ჯგუფი „ურსა“ და მორის მელაძე მიიღებს.
მომსახურების შესყიდვას კულტურის ცენტრი გამარტივებული წესით გეგმავს და ჰონორარში 27 ათას 801 ლარს გადაიხდის.
„საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მუსიკოს-შემსრულებელი მორის მელაძე და მოწვეული ჯგუფი „ურსა“.
აღნიშნული შემსრულებლები შერჩეულ იქნენ „ქალაქისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზების მიზნით შექმნილი“ სამუშაო ჯგუფის მიერ, მათი შემოქმედებითი გამოცდილების, ღონისძიების კონცეფციასთან შესაბამისობისა და ქალაქში არსებული მაღალი პოპულარობის გათვალისწინებით.
შესყიდვის ღირებულება განისაზღვრა მომწოდებელთან ურთიერთშეთანხმებით,“ – წერს ბათუმის კულტურის ცენტრი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს.
შესყიდვების პორტალზე ატვირთული დოკუმენტების მიხედვით დაგეგმილი კონცერტის მონაწილეებზე ჰონორარის თანხა შემდეგნაირად ნაწილდება:
- ჯგუფი „ურსა“ [წევრები: გიორგი ძოწენიძე, გიორგი გრიგალაშვილი, ლევან ფერაძე, კობა შენგელია, შოთა ქვარცხავა. არანაკლებ 60 წუთიანი კონცერტის ორგანიზება – ჯამში 25 250 ლარი.
- მორის მელაძე – 2 551 ლარი.
2026 წლის 26 მაისს ბათუმში სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი.