ძველი ბათუმის რეაბილიტაცია ჯერ არ დასრულებულა – დაიხარჯა 180 მილიონი ლარი

15.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ძველ ბათუმში ფასადების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა. შენობების ნაწილი რამდენიმე ქუჩაზე ისევ ხარაჩოებშია ჩასმული. როგორც ადგილზე გვითხრეს სამუშაოები შეიძლება წლის ბოლომდე გაგრძელდეს: „აივნები დაგვემატა, სადაც წყალი ჩადიოდა.“ პროექტის მენეჯერი კი დასრულებას სექტემბრის ბოლოს ვარაუდობს.

180 მილიონი ლარი უკვე დახარჯულია, ხელშეკრულება 200 მილიონ ლარზეა გაფორმებული. სამუშაოები დიზაინ-ბილდინგის მეთოდით მიმდინარეობს. 

ამ დროისთვის სრულდება 12 სართულიანი კორპუსების მიმდებარედ არსებული ფასადების შეფუთვა ბათუმის დრამატული თეატრის მიმდებარედ. სამუშაოები მიდის ფარნავაზის ქუჩაზეც, ზოგან შენობები შეფუთულია, თუმცა ადგილზე არავინ დაგხვდა.

კომპანიას რიგ ტერიტორიებზე კონტეინერები ჩაუდგამს, სადაც სასადილო და დასავენებელი ოთახები მოუწვია, რიგ ადგილებზე ე.წ. კარავი აქვს გაშლილი, სადაც სამშენებლო მასალებია დალაგებული.

ძველ ბათუმში, რიგ ქუჩებზე დაუსრულებელია ტროტუარებიც. ტროტუარების ნაწილზე კი ნაგვის ურნებია განთავსებული ისე, რომ გავლაში ხელს შეგიშლით.

ადგილზე სამუშაოებს პროექტის მენეჯერი გიორგი უმფრიანი ხელმძღვანელობს, მან გვითხრა, რომ სამუშაოები სექტემბერში უნდა დასრულდეს, იმ შემთხვევაში თუ დამატებითი ვალდებულებები არ ჩანდება:

„დასკვნით ეტაპზეა პროექტი, სამუშაოები, რომელიც ახლა დაწყებულია, სექტემბრის ბოლოს დასრულდება. თუ რაიმე დამატებითი შენობები გაჩნდება, ანუ დამატებითი სამუშაოები, არის მაგალითად მისამართები, რომლებზეც რესტორენების მეპატრონეებმა ითხოვეს ვადის გადაწევა, რომ სეზონი არ ჩავარდეს. ჩვენი მხრიდან ამასთან დაკავშირებით მზაობა არის, ასევე მზაობა არის დამკვეთისგან. არ გვინდა, რომ ხელი შეეშალოთ.“

მან გვიპასუხა ასევე აივნებთან დაკავშირებით საიდანაც „წალი ჩავიდა“ და როგორც ხელოსნებმა გვითხრეს ამან დამატებითი სამუშაო გააჩინა.

„აივნებზე იზოლაცია არ იყო გაკეთებული, ეს არ იყო საპროექტო დავალება. საჭირო იქნება იზოლაციის გაკეთება, რომ შემდგომში აღმოიფხვრას ეს პრობლემები – ზოგს კერამოგრანიტი დაგებული აქვს, ზოგს არა აქვს და ეს იწვევს წყლის ჩაჟონვას“.

ძველი ბათუმის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალური ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის მომზადება და შემდგომში ამ დოკუმენტის საფუძველზე სამუშაოების წარმოება მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 2023 წელს შეისყიდა.

ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან, შპს „საბა კონსტრაქშენთან“ 2023 წელს გააფორმეს. ხელშეკრულებას ხელს აწერს დავით ტაბიძე მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი. 2025 წლის ოქტომბერში ის სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს. მოგვიანებით მას  აღკვეთის ღონისძიების სახით 300 ათასი ლარის ოდენობის გირაო შეეფარდა.

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე დააკავეს ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, კობა გაბუნია. ის საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის კურატორი იყო.

გამოძიების ფარგლებში პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკა ჩატარდა დაკავებულ კობა გაბუნიას, რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრის, ირაკლი ქარსელაძის და სხვა პირების სახლებში – 20 სხვადასხვა ობიექტზე.

გახმაურებული დაკავებების შემდეგ „ოცნების“ მთავრობაში განაცხადეს, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის გადაცემული 214 მიმდინარე პროექტიდან 161 პროექტი პრობლემურია. თუმცა, არავის დაუზუსტებია ამ პრობლემურ პროექტებში ხომ არ არის ისტორიული ბათუმის რეაბილიტაციის ან ბათუმში, გმირთა ხეივნის მოწყობის პროექტი.

პროექტის ჩაბარებიდან მეორე წელს, რა მდგომარეობაშია გმირთა ხეივნის ინფრაქტრუქტურა ნახეთ აქ.

გასულ წელს გმირთა ხეივანზე 25 მილიონი დაიხარჯა, წელს რეაბილიტაცია დასჭირდა

ხელშეკრულების მიხედვით 2023 წელს მუნციპალური განვითარების ფონდმა შეისყიდა ძველ ბათუმში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ამ დოკუმენტის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულება.

პროექტი, რომელშიც ბიუჯეტიდან 200 მილიონი იხარჯება, საჯარო გაცნობისთვის არ გამოუქვეყნებიათ. პროექტს ზედამხედველობას უწევს შპს „სამეცნიერო, საპროექტო-ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია”.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
როგორ ნადგურდება აკვარიუმის შენობა ბათუმში – კიდევ ერთი პროექტი, რომელსაც მერიამ თავი ვერ მოაბა [ფოტო]
„ბათუმობა" წელს 6-7 ივნისს ჩატარდება
რას შეჰპირდა დღეს ბათუმის მერი სუვენირებით მოვაჭრეებს
164 მოგებული ტენდერი – ვისია „ბონდი 2009", რომლის ანგარიშზეც მოდის ქუჩის ჩავარდნა და უსწორმასწორო ტროტუარი
