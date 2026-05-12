შეიძინე კრიპტო თიბისის მობაილბანკში და მიიღე შანსი, დასაჩუქრდე YE, Kanye West-ის კონცერტის ბილეთებით

თიბისის მობაილბანკში კრიპტოს პირველი შეძენა დამატებით შესაძლებლობას ქმნის: 31 მაისის ჩათვლით, კრიპტო პლატფორმაზე ყოველი მე-100 მომხმარებელი, რომელიც პირველად იყიდის კრიპტოს, საჩუქრად მიიღებს YE, Kanye West-ის კონცერტის 2 ბილეთს. კამპანიის ფარგლებში კონცერტზე დასასწრები ბილეთებით ჯამში 100 მომხმარებელი დასაჩუქრდება.
კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა, იყო თიბისის მობაილბანკის მომხმარებელი, გქონდეს კრიპტოს აქტიური ანგარიში და შეასრულო კრიპტოაქტივის ყიდვის პირველი ოპერაცია. შეთავაზება ვრცელდება მხოლოდ სრულწლოვან, 18 წელს ზევით მომხმარებლებზე.
თიბისის მობაილბანკში 30-მდე პოპულარული კრიპტოაქტივით ვაჭრობა სწრაფად და ყველაზე მარტივად შეგიძლია. ციფრული აქტივის შეძენისთვის დამატებითი რეგისტრაცია არ დაგჭირდება, ინვესტირება კი 1$-დან, საკომისიოს გარეშე შეგიძლია.
YE, Kanye West-ის კონცერტი თბილისში 12 ივნისს, „დინამო არენაზე“ გაიმართება.
საჩუქრის მისაღებად დეტალური პირობები იხილე ბმულზე:
გაითვალისწინე, ეს არ არის ფინანსური რჩევა. კრიპტოაქტივის ღირებულება ცვალებადია და დაკავშირებულია რისკებთან.