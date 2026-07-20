ოდესასთან სამოქალაქო გემზე 10 მეზღვაური დაიღუპა რუსეთის დარტყმის შედეგად

უკრაინის საზღვაო პორტების სამსახურის განცხადებით, უკრაინაში, ოდესასთან ახლოს გვინეა-ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ მარცვლეულის სავაჭრო გემზე რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა.
„სამძებრო-სამაშველო ოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. გემზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ეკიპაჟის რვა წევრი გადაარჩინეს და ნაპირზე გადმოიყვანეს. სამწუხაროდ, 10 ადამიანი, მათ შორის USPA State Enterprise-ის პილოტი, დაიღუპა“ – წერს უკრაინის საზღვაო პორტების სამსახური ტელეგრამზე.
უკრაინული მედიის ცნობით, სამოქალაქო გემი 19 ივლისს უკრაინის პორტს ტოვებდა სიმინდის ჩატვირთვის შემდეგ. ბორტზე ეკიპაჟის 17 წევრი იმყოფებოდა – სირიისა და ინდოეთის მოქალაქეები, გემის კაპიტანი კი უკრაინელი იყო.