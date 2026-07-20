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ოდესასთან სამოქალაქო გემზე 10 მეზღვაური დაიღუპა რუსეთის დარტყმის შედეგად

20.07.2026
ოდესასთან სამოქალაქო გემზე 10 მეზღვაური დაიღუპა რუსეთის დარტყმის შედეგად
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის საზღვაო პორტების სამსახურის განცხადებით, უკრაინაში, ოდესასთან ახლოს გვინეა-ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ მარცვლეულის სავაჭრო გემზე რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა.

„სამძებრო-სამაშველო ოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. გემზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ეკიპაჟის რვა წევრი გადაარჩინეს და ნაპირზე გადმოიყვანეს. სამწუხაროდ, 10 ადამიანი, მათ შორის USPA State Enterprise-ის პილოტი, დაიღუპა“ – წერს უკრაინის საზღვაო პორტების სამსახური ტელეგრამზე.

უკრაინული მედიის ცნობით, სამოქალაქო გემი 19 ივლისს უკრაინის პორტს ტოვებდა სიმინდის ჩატვირთვის შემდეგ. ბორტზე ეკიპაჟის 17 წევრი იმყოფებოდა – სირიისა და ინდოეთის მოქალაქეები, გემის კაპიტანი კი უკრაინელი იყო.

 

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