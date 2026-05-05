ბათუმსა და თბილისს შორის რკინიგზით მგზავრობა 4 საათამდე შემცირდება – „ოცნების“ დაპირება

05.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 5 მაისს, საქართველოს რკინიგზაში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებულ პრეზენტაციაზე ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ იგეგმება საქართველოს რკინიგზის სრული მოდერნიზაცია.

ამავე პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ 2026 წლის აგვისტოში დასრულდება თბილისი-ბათუმი, თბილისი-ახალციხის ძირითადი სარკინიგზო ხაზის სრული რეაბილიტაცია.

„შედეგად, ახალციხის მიმართულებით მგზავრობის დრო განახევრდება, ბათუმის მიმართულებით კი შემცირდება დაახლოებით 4 საათამდე“- განაცხადა „ქართული ოცნების“ ეკონომიკის მინისტრმა, მარიამ ქვრივიშვილმა.

პრეზენტაციაზე ირაკლი კობახიძემაც ისაუბრა საქართველოს რკინიგზაში დაგეგმილ ცვლილებებსა და ოპტიმიზაციაზე. მისი თქმით, საქართველოს რკინიგზაში 1000 საშტატო ერთეული შემცირდა, რის შედეგადაც დაიზოგა 24 მილიონი ლარი.

მისი თქმით, დაგეგმილია სავაგონო და სალოკომოტივო პარკის სრული განახლებაც.

„50 ახალი ლოკომოტივი და 1500 ახალი ვაგონი იქნება შეძენილი „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ. განხორციელდება რკინიგზის სადგურების და სარკინიგზო მონაკვეთების სრული მოდერნიზაცია და დაინერგება თანამედროვე, ავტომატიზებული მართვის სისტემები. აშენდება ანაკლიის პორტთან დამაკავშირებელი 18 კმ-იანი რკინიგზა“ – განაცხადა კობახიძემ.

პრეზენტაციის მიხედვით, 10 ახალი სამგზავრო მატარებლის დამატებით, სრულად მოდერნიზდება სამგზავრო პარკი და „ყველა არსებულ მიმართულებაზე იმოძრავებს თანამედროვე სტანდარტების მქონე მატარებელი“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
კიდევ ერთი სახიფათო გადასასვლელი ლიანდაგზე ბათუმში, ბენზეში
სახიფათო ლიანდაგი ბათუმში, სადაც 13 წლის მოზარდი მატარებლის შეჯახების შედეგად დაიღუპა
ბათუმისა და ფოთის მიმართულებით რკინიგზა სააღდგომოდ რეისებს ამატებს
რკინიგზა ახალ რეისებს ამატებს თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებაზე
