ავტოავარიით 469 ადამიანი დაიღუპა საქართველოში, მათ შორის 164 ქვეითი იყო

2025 წელს საქართველოში საავტომობილო ავარიის შედეგად 8 191 პირი დაშავდა, 469 ადამიანი კი დაიღუპა.
2025 წელს ავტოავარიაში 105 ქალი (აქედან 54 ქვეითი) და 364 კაცი (110 ქვეითი) დაიღუპა.
დაღუპულებს შორის 27 ბავშვია, აქედან 7 ბავშვი ექვს წლამდე ასაკის იყო.
რაც შეეხება დაშავებულებს, ავარიის შედეგად დაშავდა 2 901 ქალი და 5 290 კაცი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად, ყველაზე მეტი, 2614 ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისში მოხდა.
693 ავარია მოხდა აჭარაში, 264 – სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 643 – იმერეთში, 333 – შიდა ქართლში, 574 – ქვემო ქართლში, 372 – კახეთში, 134 – სამცხე-ჯავახეთში, 170 – მცხეთა მთიანეთში, 133 – გურიაში და ყველაზე ცოტა, 39 ავარია მოხდა რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთში.
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის 10 ყველაზე ხშირად გამომწვევი სავარაუდო მიზეზია:
მოხვევის მანევრი; შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადასვლა ან გასწრების წესების დარღვევა; ქვეითის მიერ გადასასვლელით არასათანადო სარგებლობა; დისტანციის დაუცველობა; მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება; სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში; შეჯახება დაბრკოლებაზე; საგზაო ნიშნის ან მონიშვნის დაუმორჩილებლობა და ა.შ.
2024 წელს საქართველოში ავტოავარიით 444 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 101 ქვეითი იყო.
_____________
ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან