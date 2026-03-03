მთავარი,სიახლეები

ავტოავარიით 469 ადამიანი დაიღუპა საქართველოში, მათ შორის 164 ქვეითი იყო

03.03.2026 •
ავტოავარიით 469 ადამიანი დაიღუპა საქართველოში, მათ შორის 164 ქვეითი იყო
2025 წელს საქართველოში საავტომობილო ავარიის შედეგად 8 191 პირი დაშავდა, 469 ადამიანი კი დაიღუპა.

2025 წელს ავტოავარიაში 105 ქალი (აქედან 54 ქვეითი) და 364 კაცი (110 ქვეითი) დაიღუპა.

დაღუპულებს შორის 27 ბავშვია, აქედან 7 ბავშვი ექვს წლამდე ასაკის იყო.

რაც შეეხება დაშავებულებს, ავარიის შედეგად დაშავდა 2 901 ქალი და 5 290 კაცი.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად, ყველაზე მეტი, 2614 ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისში მოხდა.

693 ავარია მოხდა აჭარაში, 264 – სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 643 – იმერეთში, 333 – შიდა ქართლში, 574 – ქვემო ქართლში, 372 – კახეთში, 134 – სამცხე-ჯავახეთში, 170 – მცხეთა მთიანეთში, 133 – გურიაში და ყველაზე ცოტა, 39 ავარია მოხდა რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთში.

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის 10 ყველაზე ხშირად გამომწვევი სავარაუდო მიზეზია:

მოხვევის მანევრი; შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადასვლა ან გასწრების წესების დარღვევა; ქვეითის მიერ გადასასვლელით არასათანადო სარგებლობა; დისტანციის დაუცველობა; მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება; სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში; შეჯახება დაბრკოლებაზე; საგზაო ნიშნის ან მონიშვნის დაუმორჩილებლობა და ა.შ.

2024 წელს საქართველოში ავტოავარიით 444 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 101 ქვეითი იყო.

_____________

ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

კვლავ მძიმეა ახალშობილის მდგომარეობა, რომელიც ბათუმში ქალმა საპირფარეშოში გააჩინა
“თაღლითური გეგმის მიხედვით, 123 800 ლარს მოტყუებით დაეუფლნენ” – შსს-მ ორი პირი დააკავა
ბათუმში ტურისტული კომპანიის დირექტორი დააკავეს
შსს 400 მსუბუქ ავტომობილს იყიდის – კობახიძის განკარგულება

11 ქალაქში ტროტუარზე დგომისთვის ჯარიმა 100 ლარი იქნება, სხვა ქალაქებში კი – 10 ლარი
კვლავ მძიმეა ახალშობილის მდგომარეობა, რომელიც ბათუმში ქალმა საპირფარეშოში გააჩინა
რა ხდება ირანში – ფოტორეპორტაჟი თეირანიდან
ავტოავარიით 469 ადამიანი დაიღუპა საქართველოში, მათ შორის 164 ქვეითი იყო
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
პირველკლასელთა რეგისტრაციაში სამინისტრომ ცვლილება შეიტანა