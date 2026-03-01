როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 1-ელი მარტის 21 საათიდან 2 მარტის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, დროგამოშვებით წვიმა, მაღალ მთაში თოვა.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 12-17 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
- ღამით: 9 – 5 გრადუსი ყინვა
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
- ღამით: 0 – 3 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 3-4 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +9 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 3 მარტს მოსალოდნელია უნალექო ამინდი, 4 მარტს მოსალოდნელია წვიმა, მთაში თოვა.