როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 10 მაისის 21 საათიდან 11 მაისის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 18 – 23 გრადუსი სითბო
ღამით: 8 – 13 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 18 – 23 გრადუსი სითბო
ღამით: 6 – 11 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
ღამით: 2 – 7 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +14 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, აჭარაში 12 მაისს ძირითადად უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, 13 მაისს კი, უმეტეს რაიონში ელჭექის ხასიათის წვიმაა მოსალოდნელი.
_______________
ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან