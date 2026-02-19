მთავარი,სიახლეები

საქართველოდან ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტი რეკორდულად გაიზარდა – საქსტატი

19.02.2026 •
საქართველოდან ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტი რეკორდულად გაიზარდა – საქსტატი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქსტატის თანახმად, 2026 წლის იანვარში ადგილობრივი ექსპორტი გაიზარდა, რაც ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტის რეკორდული მატებითაა განპირობებული.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის [საქსტატის] მიხედვით, წინა წლის იანვრის თვესთან შედარებით მიმდინარე წლის იანვრის თვეში საქართველოდან ნავთობპროდუქტების ადგილობრივი ექსპორტი 3 224 %-ით გაიზარდა.

კერძოდ, 2025 წლის იანვარში საქართველოდან 1 689 900 აშშ დოლარის ღირებულების ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გავიდა ექსპორტზე, რაც ადგილობრივ ექსპორტში 0.9 % იყო.

2026 ის იანვარში კი საქართველომ 56 180 200 აშშ დოლარის ღირებულების ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გაიტანა ექსპორტზე, რაც ადგილობრივი ექსპორტის 18 %-ს შეადგენს.

მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები, 51.0 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 16.3 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილს იკავებს სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 24.0 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 7.7 პროცენტი).

სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით, 2026 წლის იანვარში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ (არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე) 480.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 19.0 პროცენტით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე.

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე), მთლიანი ექსპორტის 65.1 პროცენტს შეადგენს.

აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 68.1 პროცენტით გაიზარდა და 312.8 მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა.

აქ ასევე აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარში, წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით, შემცირებულია ყურძნის ნატურალური ღვინოების, მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი.

წყარო: საქსტატი

2026 წლის იანვარში ათი უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ადგილობრივ ექსპორტში 74.5 პროცენტი შეადგინა. ამ მხრივ, უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორებია:

ჩინეთი (64.2 მლნ. აშშ დოლარი), თურქეთი (49.3 მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი (34.8 მლნ. აშშ დოლარი).

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ყულევის ნავთობის ქარხანას კავშირი აქვს რუსული ГРУ-ს მაღალჩინოსნის ოჯახთან – რუსული მედია
ყულევის ნავთობის ქარხანას კავშირი აქვს რუსული ГРУ-ს მაღალჩინოსნის ოჯახთან – რუსული მედია
ევროპა რუსულ ნავთობს აღარ იღებს – „რუსეთი, როგორც ენერგოაქტორი მსოფლიო ბაზარზე გაქრება“
ევროპა რუსულ ნავთობს აღარ იღებს – „რუსეთი, როგორც ენერგოაქტორი მსოფლიო ბაზარზე გაქრება“
კუნძული თუ ნავთობტერმინალი, ვის დარჩება ზღვა – სააგენტომ ორივე პროექტის განხილვა შეაჩერა 
კუნძული თუ ნავთობტერმინალი, ვის დარჩება ზღვა – სააგენტომ ორივე პროექტის განხილვა შეაჩერა 
კუნძულის ქაოსური მშენებლობა სახიფათოა და უნდა შეჩერდეს – „ტერმინალი 1“-ის მიმართვა მთავრობას
კუნძულის ქაოსური მშენებლობა სახიფათოა და უნდა შეჩერდეს – „ტერმინალი 1“-ის მიმართვა მთავრობას

რუსეთის აეროდრომზე სუ-34 და იარაღის საწყობი გავანადგურეთ – უკრაინის დაზვერვა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 ოქტომბერი

გერმანია თითქმის გააორმაგებს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას

პროდუქტების გაიაფება – პოპულისტური იარაღი ავტორიტარი მმართველების ხელში 19.02.2026
პროდუქტების გაიაფება – პოპულისტური იარაღი ავტორიტარი მმართველების ხელში
ბათუმში მერიის „სანდასუფთავების“ თანამშრომელი დააკავეს 19.02.2026
ბათუმში მერიის „სანდასუფთავების“ თანამშრომელი დააკავეს
საქართველოდან ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტი რეკორდულად გაიზარდა – საქსტატი 19.02.2026
საქართველოდან ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტი რეკორდულად გაიზარდა – საქსტატი
ჩაქვში, ქობულეთის შემოვლით გზასთან ახლოს ხანძარი იყო 19.02.2026
ჩაქვში, ქობულეთის შემოვლით გზასთან ახლოს ხანძარი იყო
ბათუმი ქობულეთს 8 ახალ ავტობუსს უსასყიდლოდ გადასცემს – მათი ღირებულება 2,7 მილიონი ლარია 19.02.2026
ბათუმი ქობულეთს 8 ახალ ავტობუსს უსასყიდლოდ გადასცემს – მათი ღირებულება 2,7 მილიონი ლარია
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 თებერვალი 19.02.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 თებერვალი