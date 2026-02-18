უკრაინელები არ დაუჭერენ მხარს დონბასიდან ჯარების ცალმხრივ გაყვანას – ზელენსკი

უკრაინის მოქალაქეები არ დაუჭერენ მხარს სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელიც დონბასიდან ჯარების ცალმხრივ გაყვანას და რეგიონის რუსეთისთვის გადაცემას ითვალისწინებს – განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 17 თებერვალს, ამერიკულ გამოცემა Axios-თან სატელეფონო ინტერვიუში, ჟენევაში უკრაინის, რუსეთის და აშშ-ის დელეგაციებს შორის მოლაპარაკებების პირველი დღის შემდეგ.
ზელენსკის თქმით, კიევი და ვაშინგტონი შეთანხმდნენ, რომ ნებისმიერი სამშვიდობო შეთანხმება უკრაინაში რეფერენდუმს უნდა დაექვემდებაროს, თუმცა ზელენსკი ამბობს, რომ უკრაინის მოქალაქეები უარყოფენ შეთანხმებას, თუ ის ითვალისწინებს დონბასიდან მხოლოდ უკრაინის შეიარაღებული ძალების დანაყოფების გაყვანას რუსეთის არმიის გაყვანის გარეშე და ასევე, უკრაინელები მხარს არ დაუჭერენ მთელი რეგიონის, რომლის დაახლოებით 10%-საც უკრაინა აკონტროლებს, რუსეთისთვის გადაცემას.
„ემოციურად, ხალხი ამას არასდროს აპატიებს. არასდროს. ისინი არ მაპატიებენ მე, ისინი არ აპატიებენ [აშშ-ს]“, – თქვა ზელენსკიმ და დასძინა, რომ უკრაინელებს არ ესმით, რატომ სთხოვენ მათ დამატებით მიწის დათმობას.
„ეს ჩვენი ქვეყნის ნაწილია, ყველა ეს მოქალაქე, დროშა, მიწა…“, – თქვა ზელენსკიმ ინტერვიუში.
ამავე დროს, Axios-თან ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ უკრაინელები, მისი აზრით, თანახმა იქნებიან დონბასში საბრძოლო ხაზების გაყინვაზე.
ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/GIAN EHRENZELLER