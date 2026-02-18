მთავარი,სიახლეები

პოლონეთში აკრძალეს ჩინეთში წარმოებული მანქანებით სამხედრო ობიექტებზე შესვლა

18.02.2026 •
პოლონეთში აკრძალეს ჩინეთში წარმოებული მანქანებით სამხედრო ობიექტებზე შესვლა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პოლონეთმა აკრძალა ჩინეთში წარმოებული მანქანებით სამხედრო ობიექტებზე შესვლა.

ამის შესახებ ინფორმაციას „როიტერსი“ ავრცელებს პოლონეთის შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით.

აკრძალვის მიზეზი არის მოსაზრება, რომ ჩინეთში წარმოებულ მანქანებზე დამონტაჟებული სენსორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მნიშვნელოვანი მონაცემების შესაგროვებლად.

პოლონეთის არმიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ასეთი მანქანების დაცულ ადგილებში შესვლა მაინც შეიძლება დაშვებული იყოს, თუ კონკრეტული ფუნქციები გამორთულია და თითოეული ობიექტის უსაფრთხოების წესებით გათვალისწინებული სხვა დამცავი ზომები მოქმედებს.

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების რისკის შესამცირებლად, სამხედროებმა ასევე აკრძალეს ტელეფონების ინფორმაციულ-გასართობ სისტემებთან დაკავშირება ჩინეთში წარმოებულ მანქანებში.

შეზღუდვები არ ვრცელდება საჯაროდ ხელმისაწვდომ სამხედრო ობიექტებზე, როგორიცაა საავადმყოფოები, კლინიკები, ბიბლიოთეკები და ა.შ.

განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს ზომები პრევენციულია და შეესაბამება ნატოს წევრებისა და სხვა მოკავშირეების მიერ მიღებულ პრაქტიკას თავდაცვის ინფრასტრუქტურის დაცვის მაღალი სტანდარტების უზრუნველსაყოფად.

_________________

ფოტო: პოლონეთის შეიარაღებული ძალები/facebook

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
უკრაინელები არ დაუჭერენ მხარს დონბასიდან ჯარების ცალმხრივ გაყვანას – ზელენსკი
უკრაინელები არ დაუჭერენ მხარს დონბასიდან ჯარების ცალმხრივ გაყვანას – ზელენსკი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 თებერვალი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 თებერვალი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 თებერვალი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 თებერვალი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 თებერვალი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 თებერვალი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 მაისი

უკრაინის მოქალაქეს საქართველოში ყოფნა 3 წლით შეუძლია – ახალი დადგენილება

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 ოქტომბერი

ბათუმში მოსალოდნელია დასავლეთის ძლიერი ქარი – გაფრთხილება 18.02.2026
ბათუმში მოსალოდნელია დასავლეთის ძლიერი ქარი – გაფრთხილება
ვინ გააკონტროლებს მშენებლობის ხარისხს – ფიზიკურ პირებს ზედამხედველობის უფლება აღარ ექნებათ 18.02.2026
ვინ გააკონტროლებს მშენებლობის ხარისხს – ფიზიკურ პირებს ზედამხედველობის უფლება აღარ ექნებათ
ბათუმში აფთიაქის ისტორიული შენობის რესტავრაცია ისევ ვერ დასრულდა 18.02.2026
ბათუმში აფთიაქის ისტორიული შენობის რესტავრაცია ისევ ვერ დასრულდა
უკრაინელები არ დაუჭერენ მხარს დონბასიდან ჯარების ცალმხრივ გაყვანას – ზელენსკი 18.02.2026
უკრაინელები არ დაუჭერენ მხარს დონბასიდან ჯარების ცალმხრივ გაყვანას – ზელენსკი
აშშ-ში ქართველ კაპიტანს ბრალი წაუყენეს – მედია 18.02.2026
აშშ-ში ქართველ კაპიტანს ბრალი წაუყენეს – მედია
სად ცხოვრობს და რა ქონებას ფლობს ბათუმის მერი გიორგი ცინცაძე 18.02.2026
სად ცხოვრობს და რა ქონებას ფლობს ბათუმის მერი გიორგი ცინცაძე