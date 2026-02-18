პოლონეთში აკრძალეს ჩინეთში წარმოებული მანქანებით სამხედრო ობიექტებზე შესვლა

პოლონეთმა აკრძალა ჩინეთში წარმოებული მანქანებით სამხედრო ობიექტებზე შესვლა.
ამის შესახებ ინფორმაციას „როიტერსი“ ავრცელებს პოლონეთის შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით.
აკრძალვის მიზეზი არის მოსაზრება, რომ ჩინეთში წარმოებულ მანქანებზე დამონტაჟებული სენსორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მნიშვნელოვანი მონაცემების შესაგროვებლად.
პოლონეთის არმიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ასეთი მანქანების დაცულ ადგილებში შესვლა მაინც შეიძლება დაშვებული იყოს, თუ კონკრეტული ფუნქციები გამორთულია და თითოეული ობიექტის უსაფრთხოების წესებით გათვალისწინებული სხვა დამცავი ზომები მოქმედებს.
კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების რისკის შესამცირებლად, სამხედროებმა ასევე აკრძალეს ტელეფონების ინფორმაციულ-გასართობ სისტემებთან დაკავშირება ჩინეთში წარმოებულ მანქანებში.
შეზღუდვები არ ვრცელდება საჯაროდ ხელმისაწვდომ სამხედრო ობიექტებზე, როგორიცაა საავადმყოფოები, კლინიკები, ბიბლიოთეკები და ა.შ.
განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს ზომები პრევენციულია და შეესაბამება ნატოს წევრებისა და სხვა მოკავშირეების მიერ მიღებულ პრაქტიკას თავდაცვის ინფრასტრუქტურის დაცვის მაღალი სტანდარტების უზრუნველსაყოფად.
ფოტო: პოლონეთის შეიარაღებული ძალები/facebook