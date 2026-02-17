მთავარი,სიახლეები

ბათუმში რამდენიმე ქუჩაზე ავტომანქანით მოძრაობა იზღუდება

17.02.2026 •
ბათუმში რამდენიმე ქუჩაზე ავტომანქანით მოძრაობა იზღუდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიის ინფორმაციით, 18 თებერვლიდან ერთი კვირის განმავლობაში სატრანსპორტო მოძრაობა იზღუდება ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, მემედ აბაშიძის ქუჩიდან ზურაბ გორგილაძის ქუჩამდე მონაკვეთში.

მერიის განმარტებით, მიზეზი ქვაფენილიანი ქუჩებისა და მონაკვეთების რეაბილიტაციის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებია.

ბათუმში ქვაფენილის ასაყრელად და შემდეგ ასფალტის დასაგებად ლუკა ასათიანის ქუჩა გასულ კვირას გადაკეტეს – ზურაბ გორგილაძისა და მემედ აბაშიძის ქუჩებს შორის მონაკვეთში. მთლიანად გადაიკეტა ასევე კოტე მარჯანიშვილის ქუჩა [დემეტრე თავდადებულისა და ვაჟა-ფშაველას შორის], რომელიც ასათიანის ქუჩას კვეთს.

ამ თემაზე:

ბათუმში მარჯანიშვილის და ასათიანის ქუჩები გადაიკეტა – აქ ქვაფენილი უნდა აყარონ

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ვინ და როგორ ანაწილებს ადგილებს ბულვარში
ვინ და როგორ ანაწილებს ადგილებს ბულვარში
ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლს სცემეს
ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლს სცემეს
ბათუმში ერთი დღით შეიზღუდება მოძრაობა ავტობანის ხიდიდან მაიაკოვსკის ქუჩამდე
ბათუმში ერთი დღით შეიზღუდება მოძრაობა ავტობანის ხიდიდან მაიაკოვსკის ქუჩამდე
„დილის 5 საათზე დაიწყო ჩვენი გამოსახლება“ – უსახლკაროები ბაქოს ქუჩიდან თავშესაფარში წაიყვანეს
„დილის 5 საათზე დაიწყო ჩვენი გამოსახლება“ – უსახლკაროები ბაქოს ქუჩიდან თავშესაფარში წაიყვანეს

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 ივლისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 ივნისი

რატომ აღარ ჩანან პოლიტიკოსები აჭარაში საპროტესტო აქციებზე – „უნდა დავბრუნდეთ ქუჩაში ყველა“ 17.02.2026
რატომ აღარ ჩანან პოლიტიკოსები აჭარაში საპროტესტო აქციებზე – „უნდა დავბრუნდეთ ქუჩაში ყველა“
„ერთ დღესაც შეიძლება მატარებელი ჩვენს სახლს დაეცეს“ – ცხოვრება ლიანდაგთან 17.02.2026
„ერთ დღესაც შეიძლება მატარებელი ჩვენს სახლს დაეცეს“ – ცხოვრება ლიანდაგთან
ოზურგეთში, საკუთარ ავტომობილში კაცი ააფეთქეს 17.02.2026
ოზურგეთში, საკუთარ ავტომობილში კაცი ააფეთქეს
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 17.02.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
ვინ და როგორ ანაწილებს ადგილებს ბულვარში 17.02.2026
ვინ და როგორ ანაწილებს ადგილებს ბულვარში
ბათუმში რამდენიმე ქუჩაზე ავტომანქანით მოძრაობა იზღუდება 17.02.2026
ბათუმში რამდენიმე ქუჩაზე ავტომანქანით მოძრაობა იზღუდება