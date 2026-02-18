ვინ გააკონტროლებს მშენებლობის ხარისხს – ფიზიკურ პირებს ზედამხედველობის უფლება აღარ ექნებათ

„ოცნება“ გეგმავს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი შეცვალოს, რომლის მიხედვითაც მშენებლობის ტექნიკურ ზედამხედველობას მხოლოდ აკრედიტებული ინსპექტირების სამსახურები განახორციელებენ და სერტიფიცირებულ ფიზიკურ პირებს ამის უფლება აღარ ექნებათ.
2026 წლის 30 იანვარს „ოცნების“ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ გამოსცა განკარგულება, რომლითაც „ოცნების“ საპარლამენტო მდივანს დაავალა პარლამენტს წარუდგინოს „ოცნების“ მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა საგაზაფხულო სესიისთვის. განკარგულებას თან ახლავს ჩამონათვალი.
სამშენებლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ერთ-ერთ გამოწვევად ასახელებდნენ ის ფიზიკური პირებიც, რომლებიც ამ საქმისთვის სპეციალურად გადამზადდნენ, თუმცა ბევრი მათგანი „ბათუმელებთან“ პირად საუბარში აცხადებდა, რომ გადამზადების შემდეგ მუშაობა ვერ შეძლო, რადგან მშენებლების უმეტესობას რეალურად არ სურთ ზედამხედველობას დაექვემდებარონ.
„სამსახური დავტოვე, რადგან ვხედავდი, რომ კომპანია არ ასრულებდა მოთხოვნებს, დავიწყე მოხსენებითი ბარათების დაწერა, რაც უფროსს არ მოეწონა, ზედამხედველობა დიდი პასუხისმგებლობაა, ამიტომაც სამსახურის დატოვება მომიწია“, – თითქმის იდენტური მიზეზით ხსნიდნენ სამსახურის დატოვებას ის სერტიფიცირებული ზედამხედველები, რომლებმაც მუშაობაზე უარი თქვეს.
განმარტების მიხედვით, რომელიც თან ახლავს „ოცნების“ პრემიერის განკარგულებას, ინიციატივის მთავარი იდეა კომპლექსური ზედამხედველობაა, რაც ამ დრომდე არ ხორციელდებოდა:
„მშენებლობის ზედამხედველობა კომპლექსური პროცესია და მოცულობითი სამუშაოს განხორციელებასთან, სხვადასხვა კვალიფიკაციის ექსპერტთა ჩართულობასა და მთელ რიგ ლაბორატორიულ გამოცდებთან/კვლევებთან არის დაკავშირებული, რასაც ერთი, თუნდაც სერტიფიცირებული ზედამხედველი ექსპერტი ვერ უზრუნველყოფს.
მშენებლობის ზედამხედველობას უნდა ახორციელებდეს სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტების გუნდი, კერძოდ, სამშენებლო კონსტრუქციების მშენებელ-ინჟინერი, წყალმომარაგების, წყალარინების, კანალიზაციის ქსელების ინჟინერი, გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის ქსელების ინჟინერი, ელ. მომარაგების ქსელების ინჟინერი, სუსტი დენების ქსელების ინჟინერი და სხვა, რომელთა ეფექტურ კოორდინაციას, ურთიერთშეთანხმებული მუშაობის ორგანიზებას და კონტროლის უზრუნველყოფას დამატებით ცალკე კვალიფიკაცია ესაჭიროება, რასაც შეძლებს მხოლოდ გამართული მენეჯმენტის მქონე ორგანიზაცია.
სერტიფიცირებული ექსპერტის მიერ შეუძლებელი იქნება მითითებულის განხორციელება და მათი ბაზარზე დაშვებით ვერ იქნება უზრუნველყოფილი მომსახურების თანაზომადი ხარისხი, რაც გამოიწვევს ზედამხედველობის ხარისხის დაწევას ბაზარზე და პირდაპირ უარყოფითად აისახება მშენებლობის ხარისხზე.
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ საერთაშორისო სტანდარტის სსტ ისო/იეკ 17020-ის შესაბამისად აკრედიტებულ იურიდიულ პირებს, ინსპექტირების ორგანოებს აქვთ ვალდებულება, მშენებლობის ზედამხედველობის პროცესში ჩართული ჰყავდეთ არა მხოლოდ ერთი ინსპექტორი, არამედ კომპეტენტური პერსონალის მთელი გუნდი,ზემდგომი თანამშრომლები – ხარისხის მენეჯერი, ტექნიკური მენეჯერები და ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელი, რომლებიც აკონტროლებენ ინსპექტორის მიერ ზედამხედველობის განხორციელების პროცესს, აგრეთვე ტექნიკური და ადმინისტრაციული წესით ამოწმებენ ინსპექტირების შედეგად გამოცემულ ინსპექტირების ანგარიშებს, რასაც მინიმუმამდე დაჰყავს ინსპექტორის შეცდომის ან არაკეთილსინდისიერი ქმედების რისკი“ – ნათქვამია განმარტებაში.
ამ დრომდე არსებული პრაქტიკით, სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სამშენებლო ზედამხედველობას სწორედ ინსპექტირების ორგანიზაციები ახორციელებდნენ და არა ფიზიკური პირები.