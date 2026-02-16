მთავარი,სიახლეები

თეთრიწყაროს მოსამართლის წარდგინების განხილვაზე საკონსტიტუციომ უარი თქვა

16.02.2026 •
თეთრიწყაროს მოსამართლის წარდგინების განხილვაზე საკონსტიტუციომ უარი თქვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თეთრიწყაროს მოსამართლის, ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინება, რომელიც მიიჩნევს, რომ „ოცნების“ მმართველობის დროს შეცვლილი კანონი ანტიკონსტიტუციურია, საკონსტიტუციო სასამართლომ განხილვის გარეშე დატოვა.

საუბარია საქმეზე, რომელიც ეხება ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში ადმინისტრაციული პასუხისგებაში მიცემული პირის დაპატიმრებას – თუ პირი ჯარიმას ვერ იხდის, ის მოსამართლემ უნდა დააპატიმროს. წარდგინება შეეხებოდა ასკ-ის 166-ე [წვრილმანი ხულიგნობა] და 173-ე [პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა] მუხლს. ყველაზე ხშირად ზუსტად ამ მუხლებით აკავებენ და შემდეგ უკვე აპატიმრებენ პროევროპული საპროტესტო აქციის მონაწილეებს.

მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუამ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი სამართლებრივი ნორმის კონსტიტუციურობის დადგენის მოთხოვნითაც მიმართა, რომელიც არ უკავშირდება პროტესტს და წინააღმდეგობას – წარდგინება მარიხუანას მოხმარების, ან შენახვის გამო ავტომანქანის მართვის უფლების კონკრეტული ვადით ჩამორთმევას ეხება. მოსამართლის ეს წარდგინება საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო.

თუ რომელიმე მოსამართლე მიიჩნევს, რომ კონკრეტული სამართლებრივი ნორმა ბუნდოვანია, ან უსამართლოა და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, მას შეუძლია საქმის განხილვა შეაჩეროს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს. საქმისწარმოების განახლება ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული.

მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუა 2021 წლის ივნისიდან არის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე წალკის მუნიციპალიტეტში. ეს ის ერთადერთი მოსამართლეა, რომელმაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დააკმაყოფილა სარჩელი საარჩევნო უბნების ბათილად ცნობაზე. საქმე გაჟონილ ბიულეტენებს და ხმების ფარულობის დარღვევას ეხებოდა.

„საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობის ისტორიაში, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ პირველად არ იქნა არსებითად განსახილველად მიღებული მოსამართლის წარდგინებები იმ საფუძვლით, რომ „სადავო დანაწესი არ წარმოადგენს საქმეზე გამოსაყენებელ კანონს, რომელსაც უნდა დააფუძნოს საქმის განმხილველმა მოსამართლემ დავის სამართლებრივი გადაწყვეტა“.

კონსტიტუციური წარდგინებები წარმოადგენს კონსტიტუციისადმი, ადამიანის უფლებებისადმი და სამოსამართლეო ფიცისადმი ერთგულების აქტს

მე კვლავ გავაგრძელებ სამართლიან, მიუკერძოებელ და კანონის საფუძველზე დამყარებულ ჯეროვანი მართლმსაჯულების განხორციელებას,“ – ამბობს მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუა.

ამ შემთხვევაში მოსამართლე ვალდებულია შეჩერებული საქმისწარმოება განაახლოს.

ამ თემაზე:

რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა
საკონსტიტუციომ გაუქმებული ნორმა გააუქმა – რუსული კანონისთვის ისევ ვერ მოიცალა
საკონსტიტუციომ გაუქმებული ნორმა გააუქმა – რუსული კანონისთვის ისევ ვერ მოიცალა
„რატომ აკავებთ?“ – ამ კითხვის გამო დასჯილი ჟურნალისტის სარჩელი საკონსტიტუციომ განიხილა
„რატომ აკავებთ?“ – ამ კითხვის გამო დასჯილი ჟურნალისტის სარჩელი საკონსტიტუციომ განიხილა
რას ამბობს მოსამართლე, რომელიც „ოცნების“ ახალი კანონის გამოყენებაზე ისევ უარზეა
რას ამბობს მოსამართლე, რომელიც „ოცნების“ ახალი კანონის გამოყენებაზე ისევ უარზეა

რუსეთის ლანჩი კიევური კატლეტით, უკრაინის დაბომბვის გამო გაეროში გამართული სხდომის შემდეგ

ალიევი რუსეთისგან ოფიციალურ ბოდიშს და კომპენსაციას ითხოვს ჩამოგდებული თვითმფრინავისთვის

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 ივნისი

ავტობუსის მძღოლის ცემის ფაქტზე ბათუმში ერთი კაცი დააკავეს 16.02.2026
ავტობუსის მძღოლის ცემის ფაქტზე ბათუმში ერთი კაცი დააკავეს
შავი ზღვის დაბინძურების ბრალდებით კამერუნის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმეს 16.02.2026
შავი ზღვის დაბინძურების ბრალდებით კამერუნის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმეს
გამოავლინეს სამი არალეგალური საწარმო – „დაილუქა საეჭვო რძე და რძის ფხვნილი“ 16.02.2026
გამოავლინეს სამი არალეგალური საწარმო – „დაილუქა საეჭვო რძე და რძის ფხვნილი“
‘Non-Recognition of Constitutional Bodies’ to Become a Criminal Offense 16.02.2026
‘Non-Recognition of Constitutional Bodies’ to Become a Criminal Offense
თეთრიწყაროს მოსამართლის წარდგინების განხილვაზე საკონსტიტუციომ უარი თქვა 16.02.2026
თეთრიწყაროს მოსამართლის წარდგინების განხილვაზე საკონსტიტუციომ უარი თქვა
ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლს სცემეს 16.02.2026
ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლს სცემეს