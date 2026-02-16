თეთრიწყაროს მოსამართლის წარდგინების განხილვაზე საკონსტიტუციომ უარი თქვა

თეთრიწყაროს მოსამართლის, ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინება, რომელიც მიიჩნევს, რომ „ოცნების“ მმართველობის დროს შეცვლილი კანონი ანტიკონსტიტუციურია, საკონსტიტუციო სასამართლომ განხილვის გარეშე დატოვა.
საუბარია საქმეზე, რომელიც ეხება ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში ადმინისტრაციული პასუხისგებაში მიცემული პირის დაპატიმრებას – თუ პირი ჯარიმას ვერ იხდის, ის მოსამართლემ უნდა დააპატიმროს. წარდგინება შეეხებოდა ასკ-ის 166-ე [წვრილმანი ხულიგნობა] და 173-ე [პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა] მუხლს. ყველაზე ხშირად ზუსტად ამ მუხლებით აკავებენ და შემდეგ უკვე აპატიმრებენ პროევროპული საპროტესტო აქციის მონაწილეებს.
მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუამ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი სამართლებრივი ნორმის კონსტიტუციურობის დადგენის მოთხოვნითაც მიმართა, რომელიც არ უკავშირდება პროტესტს და წინააღმდეგობას – წარდგინება მარიხუანას მოხმარების, ან შენახვის გამო ავტომანქანის მართვის უფლების კონკრეტული ვადით ჩამორთმევას ეხება. მოსამართლის ეს წარდგინება საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო.
თუ რომელიმე მოსამართლე მიიჩნევს, რომ კონკრეტული სამართლებრივი ნორმა ბუნდოვანია, ან უსამართლოა და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, მას შეუძლია საქმის განხილვა შეაჩეროს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს. საქმისწარმოების განახლება ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული.
მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუა 2021 წლის ივნისიდან არის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე წალკის მუნიციპალიტეტში. ეს ის ერთადერთი მოსამართლეა, რომელმაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დააკმაყოფილა სარჩელი საარჩევნო უბნების ბათილად ცნობაზე. საქმე გაჟონილ ბიულეტენებს და ხმების ფარულობის დარღვევას ეხებოდა.
„საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობის ისტორიაში, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ პირველად არ იქნა არსებითად განსახილველად მიღებული მოსამართლის წარდგინებები იმ საფუძვლით, რომ „სადავო დანაწესი არ წარმოადგენს საქმეზე გამოსაყენებელ კანონს, რომელსაც უნდა დააფუძნოს საქმის განმხილველმა მოსამართლემ დავის სამართლებრივი გადაწყვეტა“.
კონსტიტუციური წარდგინებები წარმოადგენს კონსტიტუციისადმი, ადამიანის უფლებებისადმი და სამოსამართლეო ფიცისადმი ერთგულების აქტს
მე კვლავ გავაგრძელებ სამართლიან, მიუკერძოებელ და კანონის საფუძველზე დამყარებულ ჯეროვანი მართლმსაჯულების განხორციელებას,“ – ამბობს მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუა.
ამ შემთხვევაში მოსამართლე ვალდებულია შეჩერებული საქმისწარმოება განაახლოს.
