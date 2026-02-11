მთავარი,სიახლეები

ბათუმის თოჯინების თეატრს ახალი დირექტორი ჰყავს

11.02.2026 •
ბათუმის თოჯინების თეატრს რეჟისორი სალომე ჯიჯავაძე უხელმძღვანელებს.

ახალი დირექტორი ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში დღეს, 11 თებერვალს წარადგინეს.

ოფიციალური ბიოგრაფიის მიხედვით, სალომე  ჯიჯავაძეს დამთავრებული აქვს თბილისი ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დრამის რეჟისურის სპეციალობით.

მისი რეჟისორობით დადგმულია სპექტაკლები ბათუმის დრამატულ და თოჯინების თეატრებში.

ბათუმის თოჯინების თეატრის დირექტორის პოსტი მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი კიკვაძე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორად დაინიშნა.

 

 

