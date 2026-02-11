მთავარი,სიახლეები

ომიდან დაბრუნებული მამა 3 შვილთან ერთად დაიღუპა რუსეთის თავდასხმის შედეგად – ტრაგედია ხარკოვში

11.02.2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინაში 11 თებერვალს, ღამით, ხარკოვის ოლქში მდებარე პატარა ქალაქ ბოჰოდუხოვში, ხუთსულიანი ოჯახის სახლზე რუსული დრონის აფეთქების შედეგად ოჯახის ოთხი წევრი დაიღუპა.

„დარტყმის შედეგად სახლი მთლიანად განადგურდა და ცეცხლში გაეხვა, ოჯახი კი ნანგრევების ქვეშ მოყვა“, – წერს ხარკოვის პროკურატურა.

უკრაინის ეროვნული პოლიციის ცნობით, დაიღუპა 34 წლის კაცი და მისი სამი შვილი, ორი, 1 წლამდე ასაკის ბიჭი და 2 წლის გოგონა.

ხარკოვის პროკურატურის ცნობით, მაშველებმა ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრის, ბავშვების დედის გადარჩენა მოახერხეს. ის 35 კვირის ორსულია. ქალს აფეთქების შედეგად მიყენებული ჭრილობა, ტვინის ტრავმული დაზიანება და თერმული დამწვრობა აღენიშნება.

უკრაინული გამოცემა „სუსპილნე“ წერს, რომ 34 წლის კაცი, ბავშვების მამა, ომიდან იყო დაბრუნებული. „მამა იბრძოდა. ის ომიდან ინვალიდი დაბრუნდა, ფეხის ნახევარი აკლდა და პროთეზი ჰქონდა“, – წერს „სუსპილნე“ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით.

მისი თქმით, ოჯახი ახალ სახლში დაახლოებით ერთი კვირის წინ გადავიდა საცხოვრებლად, მანამდე ისინი ხარკოვის ოლქის სხვა სოფელში ცხოვრობდნენ, რომელიც ევაკუაციის გამო იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ.

__________

ფოტო: უკრაინის ნაციონალური პოლიცია

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
