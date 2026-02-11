ზელენსკი 24 თებერვალს საპრეზიდენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის შესახებ განცხადებას გეგმავს – მედია

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი 24 თებერვალს რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმების, უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის გეგმების შესახებ განცხადებას გეგმავს – ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-ი წერს წყაროებზე დაყრდნობით.
გამოცემის ცნობით, ოფიციალური კიევი არჩევნებისა და რეფერენდუმის ერთდროულად ჩატარების შესაძლებლობას განიხილავს.
2026 წლის 24 თებერვალს ზუსტად ოთხი წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ.
უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები 2024 წელს უნდა გამართულიყო, მაგრამ არჩევნები გადაიდო ქვეყანაში გამოცხადებული ომის გამო, უკრაინის კონსტიტუციის თანახმად.
„ფაინენშელ თაიმსის“ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უკრაინული მედიაც ავრცელებს. „უკრაინსკა პრავდა“ ასევე წერს, რომ უკრაინაში ჩატარებული ყველა ბოლოდროინდელი გამოკითხვა აჩვენებს, რომ უკრაინელების უმრავლესობა არჩევნების წინააღმდეგია მანამ, სანამ საბრძოლო მოქმედებები არ დასრულდება.
გარდა ამისა, გამოკითხულ უკრაინელთა უმრავლესობა კატეგორიულად უარყოფს შესაძლებლობას, რომ მთელი დონბასი რუსეთის კონტროლის ქვეშ გადავიდეს აშშ-სა და ევროპისგან უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ.
ამავე დროს, გამოკითხულ უკრაინელთა უმრავლესობა – 55% – მხარს უჭერს რუსეთთან ომის დასრულების სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას, ხოლო 32% – ეწინააღმდეგება.