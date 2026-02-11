მთავარი,სიახლეები

ზელენსკი 24 თებერვალს საპრეზიდენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის შესახებ განცხადებას გეგმავს – მედია

11.02.2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი 24 თებერვალს რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმების, უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის გეგმების შესახებ განცხადებას გეგმავს – ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-ი წერს წყაროებზე დაყრდნობით.

გამოცემის ცნობით, ოფიციალური კიევი არჩევნებისა და რეფერენდუმის ერთდროულად ჩატარების შესაძლებლობას განიხილავს.

2026 წლის 24 თებერვალს ზუსტად ოთხი წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ.

უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები 2024 წელს უნდა გამართულიყო, მაგრამ არჩევნები გადაიდო ქვეყანაში გამოცხადებული ომის გამო, უკრაინის კონსტიტუციის თანახმად.

„ფაინენშელ თაიმსის“ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უკრაინული მედიაც ავრცელებს. „უკრაინსკა პრავდა“ ასევე წერს, რომ უკრაინაში ჩატარებული ყველა ბოლოდროინდელი გამოკითხვა აჩვენებს, რომ უკრაინელების უმრავლესობა არჩევნების წინააღმდეგია მანამ, სანამ საბრძოლო მოქმედებები არ დასრულდება.

გარდა ამისა, გამოკითხულ უკრაინელთა უმრავლესობა კატეგორიულად უარყოფს შესაძლებლობას, რომ მთელი დონბასი რუსეთის კონტროლის ქვეშ გადავიდეს აშშ-სა და ევროპისგან უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ.

ამავე დროს, გამოკითხულ უკრაინელთა უმრავლესობა – 55% – მხარს უჭერს რუსეთთან ომის დასრულების სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას, ხოლო 32% – ეწინააღმდეგება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
