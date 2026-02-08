როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 8 თებერვლის 21 საათიდან 9 თებერვლის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა. მაღალმთაში თოვა.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 12 – 17 გრადუსი სითბო
- ღამით: 6 – 11 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 6 – 11 გრადუსი სითბო
- ღამით: 0 – 5 გრადუსი ყინვა
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 0 – 5 გრადუსი სითბო
- ღამით: 0– 5 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +10 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, ბათუმში 10-11 თებერვალს მოსალოდნელია წვიმა, მთაში – თოვა.