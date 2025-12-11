მთავარი,სიახლეები

ბათუმში კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს

11.12.2025 •
ბათუმში კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული დააკავეს.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ბათუმში, ურთიერთშელაპარაკებისას, ნაცნობებს: თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს: 1988 წელს დაბადებულ მ.ვ.- ს და 1981 წელს დაბადებულ ფ.ო.-ს ცივი იარაღის გამოყენებით სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანებები მიაყენა.

დაჭრილი მამაკაცები სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს,“ – აღნიშნულია შსს-ს მიერ 11 დეკემბერს გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ბრალის დადასტურების შემთხვევაში, ბრალდებულს, რომელიც ასევე თურქეთის მოქალაქეა, 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ელოდება.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ
„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ
სახალხო დამცველს თანამშრომელმა სასამართლო დავა ნაწილობრივ მოუგო
სახალხო დამცველს თანამშრომელმა სასამართლო დავა ნაწილობრივ მოუგო
რას ამბობს მოსამართლე, რომელიც „ოცნების“ ახალი კანონის გამოყენებაზე ისევ უარზეა
რას ამბობს მოსამართლე, რომელიც „ოცნების“ ახალი კანონის გამოყენებაზე ისევ უარზეა
პოლიციის უფროსის მოადგილის პენსიონერი დედა ბათუმსა და ქუთაისში კორპუსებს აშენებს
პოლიციის უფროსის მოადგილის პენსიონერი დედა ბათუმსა და ქუთაისში კორპუსებს აშენებს

ოკუპირებულ ყირიმში ნავთობის საცავი იწვის – ხანძარი 2500 კვ მეტრზე გავრცელდა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 აპრილი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 მაისი

„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ 11.12.2025
„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ
შუახევის პოლიციის უფროსმა მოქალაქეებს ხე-ტყე გამოსძალა, ის დააკავეს – შსს 11.12.2025
შუახევის პოლიციის უფროსმა მოქალაქეებს ხე-ტყე გამოსძალა, ის დააკავეს – შსს
ტრანზიტული ნომრის გაცემა 370 ლარი ეღირება 50-ის ნაცვლად – ცვლილებების პროექტი 11.12.2025
ტრანზიტული ნომრის გაცემა 370 ლარი ეღირება 50-ის ნაცვლად – ცვლილებების პროექტი
„კანალიზაცია სახლში შემოდის, მერია ყურადღებას არ გვაქცევს“ – აქცია ბათუმში 11.12.2025
„კანალიზაცია სახლში შემოდის, მერია ყურადღებას არ გვაქცევს“ – აქცია ბათუმში
12 დეკემბერს დასავლეთ საქართველოში გაავდრდება – სააგენტოს გაფრთხილება 11.12.2025
12 დეკემბერს დასავლეთ საქართველოში გაავდრდება – სააგენტოს გაფრთხილება
ბათუმში კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს 11.12.2025
ბათუმში კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს