რას ამბობს დაკავებულების გაშიშვლებაზე ბათუმში მყოფი შს მინისტრის მოადგილე დარახველიძე

“მაგ კითხვაზე გავეცი პასუხი პარლამენტში. სტამბოლის საერთაშორისო პროტოკოლის შესაბამისად [აშიშვლებენ დაკავებულებს იზოლატორში]”, – ასე უპასუხა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ალექსანდრე დარახველიძემ “ბათუმელების” კითხვას, თუ რატომ ხდება წინასწარი დაკავების იზოლატორებში მოქალაქეთა გაშიშვლება.
ალექსანდრე დარახველიძე ბათუმში საერთაშორისო სემინარს ესწრება სახელწოდებით, “პორტების უსაფრთხოება და ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა შავი ზღვიდან ევროკავშირამდე”.
“ბათუმელებმა” “ქართული ოცნების” მინისტრის მოადგილეს ძალადობრივი, უკანონო დაკავებების შესახებაც დაუსვა კითხვა.
„პოლიცია აკავებს ყველა იმ პირს, ვინც არღვევს კანონს,“ – ამბობს ალექსანდრე დარახველიძე.
24 ნოემბერს, თბილისში, პოლიციამ საპროტესტო აქციაზე, 8 დემონსტრანტი დააკავა. პოლიციას მათი დაკავების მიზეზი არ განუმარტავს.
თბილისში მიმდინარე აქციაზე დაკავებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტრადიციულად პარლამენტის წინ შეკრებილი მოქალაქეები თავისუფლების მოედნისკენ მშვიდობიანი მსვლელობით დაიძრნენ.
მსვლელობის დროს პოლიციამ ტროტუარებზე 4 ადამიანი დააკავა. დაკავებების შემდეგ მსვლელობის მონაწილეთა ნაწილმა პარლამენტთან დაბრუნება გადაწყვიტა, რა დროსაც პოლიციამ კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე კი ამტკიცებს, რომ პოლიცია მხოლოდ კანონდამრღვევებს აკავებს.
„შესაბამისად, ამ პირების წარდგენა ხდება სასამართლოში და იქ ყველა ხედავს, რომ არის საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის, რომ კონკრეტული პირები ცნობილ იქნენ სამართალდამრღვევად. არაერთი ფაქტი ვნახეთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, როდესაც სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ესა თუ ის პირი იქნა ცნობილი სამართალდამრღვევად და შესაბამისი ჯარიმა ან სხვა ტიპის სახდელი დაეკისრა,“ – თქვა ალექსანდრე დარახველიძემ. ის ბათუმში პორტების უსაფრთხოების შესახებ სემინარს ესწრება.
კითხვაზე, როგორ არის ძელსკამზე მჯდომი ან ტროტუარზე მიმავალი ადამიანის დაკავება კანონიერი, დარახველიძე პასუხობს:
„ყველა დაკავების შესახებ წარდგენილი არის სასამართლოში მტკიცებულებები, ხდება ღია სასამართლო სხდომაზე განხილვა და შემდგომში თქვენ ხედავთ, რომ ის პირები ცნობილი არიან სამართალდამრღვევად. შესაბამისად, ფაქტი არის სახეზე, რომ სასამართლომ ნახა და დაინახა, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები სავსებით საკმარისი იყო იმისათვის, რომ პირები ცნობილიყვნენ სამართალდამრღვევად,“ – ამბობს ალექსანდრე დარახველიძე.
ნახეთ ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ პასუხობენ პოლიციელები მოქალაქეებს კითხვაზე, თუ რატომ არ შეუძლიათ ტროტუარზე გადაადგილება.