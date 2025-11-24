მთავარი,სიახლეები

74 ჰიბრიდულ ავტომობილს შეიძენს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 5 მლნ ლარად

24.11.2025 •
74 ჰიბრიდულ ავტომობილს შეიძენს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 5 მლნ ლარად
ოპერატიული დანიშნულების მსუბუქი ჰიბრიდული ავტომობილების სახელმწიფო შესყიდვაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა.

საგამოძიებო სამსახური 74 ავტომობილის შეძენას მაქსიმუმ 5 მილიონ 172 ათას 563 ლარად გეგმავს. ტენდერში წინადადებების მიღება 2025 წლის 17 დეკემბერს დაიწყება და ხუთ დღეში, 22 დეკემბერს დასრულდება.

„შემოთავაზებული ავტომობილი უნდა იყოს არაუმეტეს 50 კილომეტრი გარბენით“ – წერს საგამოძიებო სამსახური. რაც შეეხება მინიმალურ ტექნიკურ მახასიათებლებს, მოცემულია ქვემოთ ცხრილში:

„სატენდერო წინადადების განფასებისას, პრეტენდენტი ვალდებულია გაითვალისწინოს როგორც ავტომობილების ღირებულება, ასევე საგარანტიო პერიოდში ფლობის ღირებულებაც. ფასში პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი [ტრანსპორტირება, შემსყიდველის სახელზე გადაფორმება და სხვა] და გადასახადი“ – აღნიშნულია პირობებში.

სატენდერო მოთხოვნებში ხშირად უთითებენ ავტომობილის ფერს. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის აპარატმა 25 ერთეული I კლასის მსუბუქი, სედანის ტიპის, ჰიბრიდული ავტომობილებს შეისყიდის, რომლებიც არ უნდა იყოს შავი ფერის. აჭარის მთავრობა 3 ახალ ჯიპს იყიდის, რომელთა ფერი აუცილებლად რუხი უნდა იყოს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური კი წერს, რომ შესასყიდი ავტომობილების ფერს ტენდერში გამარჯვებულთან შეათანხმებს.

ავტომობილები საგამოძიებო სამსახურს გამარჯვებულმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან, ეტაპობრივად, არაუგვიანეს 210 დღის განმავლობაში უნდა მიაწოდოს.

„შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 5 წელს ძირითად აგრეგატებზე [ძრავი, ხიდი, გადაცემათა კოლოფი, ჰიბრიდის აგრეგატი];

არანაკლებ 3 წელს ან არანაკლებ 150 000 კილომეტრს [რომელიც ადრე შესრულდება] სრულ ავტომანქანაზე, გარდა სწრაფცვეთადი ნაწილებისა და მასალებისა [ანტიფრიზი, ფრეონი, საბურავები, ელექტრონათურები, ელექტრომცველები, შუშის საწმენდი ჯაგრისები, გადაცემათა კოლოფის მომჭიმი საკისარი, გადაცემათა კოლოფის გადაბმულობის დისკი და საყრდენი დისკი]“ – აღნიშნულია ტენდერში.

მთავარი ფოტო: საგამოძიებო სამსახურის ფეისბუქგვერდიდან

 

გადაბეჭდვის წესი

