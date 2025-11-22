ომის დასრულების თაობაზე კონსულტაციების დასაწყებად ზელენსკიმ დელეგაცია დანიშნა

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დელეგაცია დანიშნა აშშ-სთან, სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან და ასევე რუსეთის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობისთვის. დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტის ოფისის უფროსი, ანდრეი ერმაკი უხელმძღვანელებს, კონსულტაციებს გამართავს ომის დასრულების საკითხებზე.
ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი, რუსტემ უმეროვი საკუთარი ტელეგრამის ანგარიშზე წერს:
„ამ დღეებში შვეიცარიაში ვიწყებთ კონსულტაციებს უკრაინისა და აშშ-ის მაღალი თანამდებობის პირებს შორის მომავალი სამშვიდობო შეთანხმების შესაძლო პარამეტრებთან დაკავშირებით.
უკრაინა ამ პროცესს საკუთარი ინტერესების მკაფიო გაგებით უდგება. ეს დიალოგის მორიგი ეტაპია, რომელიც ბოლო დღეებია გრძელდება და, უპირველეს ყოვლისა, შემდგომი ნაბიჯების ხედვაზე შეთანხმებას ისახავს მიზნად.
ჩვენ ვაფასებთ ამერიკული მხარის მონაწილეობას და მის მზადყოფნას არსებითი საუბრისთვის. უკრაინა გააგრძელებს პასუხისმგებლობით, პროფესიონალურად და თანმიმდევრულად მოქმედებას – როგორც ამას ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოება მოითხოვს“.
დელეგაციაში ასევე შედიან დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელი, კირილო ბუდანოვი, გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი, ანდრი გნატოვი, საგარეო დაზვერვის უფროსი, ოლეგ ივაშჩენკო და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, სერჰი კისლიცია.
უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს აქტიურ კონსულტაციებს მართავს ევროპის ქვეყნების ლიდერებთან და პოლიტიკოსებთა. ცოტა ხნის წინ მან დაწერა, რომ ესაუბრა პოლონეტის პრემიერ მინისტრ დონალდ ტუსკს და გაუზიარა აშშ-სა და ევროპასთან დიპლომატიური მუშაობის დეტალები. „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პარტნიორი, რომელიც ამ ომის დაწყებიდან ჩვენთან იყო, ინფორმირებული იყოს სიტუაციის შესახებ. ჩვენ კოორდინაციას ვუწევთ ევროპის პროცესში ჩართვისთვის“ – წერს ზელენსკი.