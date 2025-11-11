მთავარი,სიახლეები

მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება

11.11.2025 •
მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 11 ნოემბერს, მზია ამაღლობელის პირველი სასამართლო პროცესი ქუთაისის სააპელაციოში დაახლოებით 18:00 საათზე დასრულდა.

მზია ამაღლობელის ადვოკატები ასაჩივრებენ 6 აგვისტოს, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, ნინო სახელაშვილის გამოტანილ განაჩენს, რომლითაც მზია ამაღლობელს 2 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ისინი გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას მოითხოვენ.

თავის მხრივ, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს ასაჩივრებს პროკურატურაც და მოითხოვს, მზია ამაღლობელს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა შეეფარდოს.

სასამართლო სხდომაზე სიტყვა მოითხოვა მზია ამაღლობელმა. მან თქვა, რომ „დღეს თუ ხვალ, მის საქმეს აუცილებლად ჩამოშორდება სისხლის სამართლის დატვირთვა“ და თუ აქ, საქართველოში ვერ მიაღწევს ამას, თავის სიმართლეს დაამტკიცებს ევროპულ სასამართლოში.

მზია ამაღლობელის საჩივრის განხილვა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში განახლდება 2025 წლის 14 ნოემბერს, პარასკევს, 14:00 საათზე და სამშაბათს, 18 ნოემბერს, 13:00 საათზე.

დღევანდელი სასამართლო სხდომა 24-ადგილიან მცირე დარბაზში ჩატარდა, რის გამოც სასამართლო პროცესზე მისული ადამიანების დიდი ნაწილი გარეთ დარჩა.

პოლიციამ ჩაკეტა სასამართლოს ჭიშკარი და არც ჟურნალისტებს და არც სხვა პირებს სასამართლო ეზოშიც კი არ მისცა შესვლის საშუალება.

რა თქვა მზია ამაღლობელმა სააპელაციო სასამართლოში

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
