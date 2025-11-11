მზია ამაღლობელის შემდეგი სასამართლო სხდომა ქუთაისში 14 ნოემბერს გაიმართება

დღეს, 11 ნოემბერს, მზია ამაღლობელის პირველი სასამართლო პროცესი ქუთაისის სააპელაციოში დაახლოებით 18:00 საათზე დასრულდა.
მზია ამაღლობელის ადვოკატები ასაჩივრებენ 6 აგვისტოს, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, ნინო სახელაშვილის გამოტანილ განაჩენს, რომლითაც მზია ამაღლობელს 2 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ისინი გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას მოითხოვენ.
თავის მხრივ, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს ასაჩივრებს პროკურატურაც და მოითხოვს, მზია ამაღლობელს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა შეეფარდოს.
სასამართლო სხდომაზე სიტყვა მოითხოვა მზია ამაღლობელმა. მან თქვა, რომ „დღეს თუ ხვალ, მის საქმეს აუცილებლად ჩამოშორდება სისხლის სამართლის დატვირთვა“ და თუ აქ, საქართველოში ვერ მიაღწევს ამას, თავის სიმართლეს დაამტკიცებს ევროპულ სასამართლოში.
მზია ამაღლობელის საჩივრის განხილვა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში განახლდება 2025 წლის 14 ნოემბერს, პარასკევს, 14:00 საათზე და სამშაბათს, 18 ნოემბერს, 13:00 საათზე.
დღევანდელი სასამართლო სხდომა 24-ადგილიან მცირე დარბაზში ჩატარდა, რის გამოც სასამართლო პროცესზე მისული ადამიანების დიდი ნაწილი გარეთ დარჩა.
პოლიციამ ჩაკეტა სასამართლოს ჭიშკარი და არც ჟურნალისტებს და არც სხვა პირებს სასამართლო ეზოშიც კი არ მისცა შესვლის საშუალება.
