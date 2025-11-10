მოემზადე თიბისი განაწილების მორიგი წყვილი თარიღისთვის

11/11 თიბისი განაწილების მორიგი ჯადოსნური დღეა-წყვილი თარიღი, როდესაც შერჩეულ ობიექტებში განსაკუთრებული შეთავაზებები გხვდებათ და განაწილების პროდუქტის სარგებელთან ერთად, დამატებით ქეშბექებს იღებთ.
წყვილი თარიღის შეთავაზების კატეგორიები მრავალფეროვანია და ყოველ წყვილ თარიღში მომხმარებლების სურვილების გათვალისწინებით იცვლება. ეს ის დღეა, როდესაც თიბისი განაწილების გუნდს განსაკუთრებით სურს მომხმარებლების გახარება.
11 ნოემბრის შეთავაზება დრესაპის ფიზიკურ მაღაზიებში დაგხვდებათ, სადაც თიბისი განაწილებით გადახდისას, 30% ქეშბექს, ჯამში მაქსიმუმ 100 ლარს დაიბრუნებთ, ხოლო ისინი, ვინც განაწილების პროდუქტით პირველად ისარგებლებთ, ჯამში მაქსიმუმ 200 ლარი დაგიბრუნდებათ.
დრესაპის მაღაზიები, სადაც შეთავაზება იმოქმედებს:
𝗟𝗲𝘃𝗶’𝘀, 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻 𝗞𝗹𝗲𝗶𝗻, 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻 𝗞𝗹𝗲𝗶𝗻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘄𝗲𝗮𝗿, 𝗟𝗮𝗰𝗼𝘀𝘁𝗲, 𝗚𝗔𝗡𝗧, 𝗚𝗨𝗘𝗦𝗦, 𝗧𝗼𝗺𝗺𝘆 𝗛𝗶𝗹𝗳𝗶𝗴𝗲𝗿, 𝗧𝗼𝗺𝗺𝘆 𝗝𝗲𝗮𝗻𝘀, 𝗟𝗲𝗲 & 𝗪𝗿𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲𝗿, 𝗦𝗮𝗺𝘀𝗼𝗻𝗶𝘁𝗲, 𝗩𝗲𝗿𝗼 𝗠𝗼𝗱𝗮, 𝗝𝗮𝗰𝗸 & 𝗝𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗛𝘂𝗺𝗺𝗲𝗹, 𝗠𝗮𝘃𝗶, 𝗚𝗿𝗲𝘆𝗱𝗲𝗿, 𝓔𝒕𝒂𝒎, 𝗧𝗿𝗶𝘂𝗺𝗽𝗵, 𝗞𝗶𝗱’𝘀 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝘆, 𝗝𝗲𝗮𝗻𝘀 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝘆, 𝗙𝗔𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆, 𝗔𝘁𝗿𝗶𝗼, Gallery Jeans.
შეთავაზება მოქმედებს მხოლოდ ფიზიკურ მაღაზიებში, 4 თვემდე განაწილებით და “მეტი განაწილებით” გადახდისას. ქეშბექი 26 ნოემბრამდე, ერთგული ლარების ანგარიშზე დაგერიცხებათ.
თიბისი განაწილებით სარგებლობის შემთხვევაში, მომხმარებლები პროდუქტის საფასურს არა ერთიანად, არამედ 4 თვეზე განაწილებით იხდიან. რაც მთავარია, გაძვირების გარეშე, ეფექტური 0%-ით. რაც იმას ნიშნავს, რომ იხდიან ზუსტად იმდენს, რამდენიც ნივთი ღირს.
„მეტი განაწილების“გამოყენების შემთხვევაში კი, შესაძლებლობა აქვთ ნივთის საფასური 36 თვემდე გაანაწილონ, რა შემთხვევაშიც, საკომისიო თვიური 1.5 %, ეფექტური 35.25% იქნება.
გაანაწილეთ წყვილ თარიღებში, რადგან ამ დროს ყველა სურვილი ჯადოსნურად მარტივად ხდება!
შეთავაზების დამატებითი პირობებისთვის ეწვიეთ ბმულს.