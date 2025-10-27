მთავარი,სიახლეები

რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინამ მოსკოვს 34 დრონით შეუტია

27.10.2025 •
რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინამ მოსკოვს 34 დრონით შეუტია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 27 ოქტომბერს უკრაინამ რუსეთს 193 უკრაინული დრონით შეუტია.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ტელეგრამზე აქვეყნებს იმ ოლქების ჩამონათვალს, სადაც უკრაინული დრონები ჩამოაგდეს. მათ შორისაა მოსკოვის ოლქი.

რუსეთის განცხადებით, 27 ოქტომბერს მოსკოვის ოლქის საჰაერო სივრცეში 40 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს, მათ შორის 34 დრონი მოსკოვის მიმართულებით მიფრინავდა.

ტელეგრამ არხებზე წერენ, რომ 27 ოქტომბრის ღამეს ჟუკოვსკის და დომოდედოვოს აეროპორტებში დროებითი, რამდენიმესაათიანი შეზღუდვები დაწესდა.

ამავე დროს, უკრაინის საჰაერო თავდაცვა აცხადებს, რომ რუსეთმა ასამდე „შაჰედითა“ და სხვა ტიპის დრონით მიიტანა შეტევა უკრაინის ტერიტორიაზე, მათგან უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 66 დრონის განეიტრალება ან განადგურება შეძლეს.

___________

ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 ოქტომბერი
რუსეთის სარაკეტო შეტევა კიევზე – არის მსხვერპლი
რუსეთის სარაკეტო შეტევა კიევზე – არის მსხვერპლი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 ოქტომბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 ოქტომბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 24 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ოქტომბერი

„უახლოეს პერიოდში ჩამოვა და ყველა კითხვას უპასუხებს“ – ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის შესახებ 27.10.2025
„უახლოეს პერიოდში ჩამოვა და ყველა კითხვას უპასუხებს“ – ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის შესახებ
“ლელო” პარტიების აკრძალვის შესახებ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს – სარჩელი სასამართლოში 27.10.2025
“ლელო” პარტიების აკრძალვის შესახებ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს – სარჩელი სასამართლოში
შსს 1 მილიონად იყიდის სკანერებს თითისა და ხელისგულის ანაბეჭდების ამოსაცნობად 27.10.2025
შსს 1 მილიონად იყიდის სკანერებს თითისა და ხელისგულის ანაბეჭდების ამოსაცნობად
„დასავლეთში სასწავლებლად წასვლა გახდება პრაქტიკულად შეუძლებელი“ – ზურაბ ჯაფარიძე 27.10.2025
„დასავლეთში სასწავლებლად წასვლა გახდება პრაქტიკულად შეუძლებელი“ – ზურაბ ჯაფარიძე
რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინამ მოსკოვს 34 დრონით შეუტია 27.10.2025
რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინამ მოსკოვს 34 დრონით შეუტია
„თავისუფლების მოედნის“ 10 ნაბიჯი რეჟიმის დასამარცხებლად – „მოვიწვევთ სამოქალაქო ყრილობას“ 27.10.2025
„თავისუფლების მოედნის“ 10 ნაბიჯი რეჟიმის დასამარცხებლად – „მოვიწვევთ სამოქალაქო ყრილობას“