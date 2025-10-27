რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინამ მოსკოვს 34 დრონით შეუტია

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 27 ოქტომბერს უკრაინამ რუსეთს 193 უკრაინული დრონით შეუტია.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ტელეგრამზე აქვეყნებს იმ ოლქების ჩამონათვალს, სადაც უკრაინული დრონები ჩამოაგდეს. მათ შორისაა მოსკოვის ოლქი.
რუსეთის განცხადებით, 27 ოქტომბერს მოსკოვის ოლქის საჰაერო სივრცეში 40 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს, მათ შორის 34 დრონი მოსკოვის მიმართულებით მიფრინავდა.
ტელეგრამ არხებზე წერენ, რომ 27 ოქტომბრის ღამეს ჟუკოვსკის და დომოდედოვოს აეროპორტებში დროებითი, რამდენიმესაათიანი შეზღუდვები დაწესდა.
ამავე დროს, უკრაინის საჰაერო თავდაცვა აცხადებს, რომ რუსეთმა ასამდე „შაჰედითა“ და სხვა ტიპის დრონით მიიტანა შეტევა უკრაინის ტერიტორიაზე, მათგან უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 66 დრონის განეიტრალება ან განადგურება შეძლეს.
ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV