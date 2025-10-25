მთავარი,სიახლეები

„არ გთხოვთ ჩვენთვის იბრძოლოთ. გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად“ – ელენე ხოშტარიას მიმართვა

25.10.2025 •
„არ გთხოვთ ჩვენთვის იბრძოლოთ. გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად“ – ელენე ხოშტარიას მიმართვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„დროას“ ლიდერმა, ელენე ხოშტარიამ, რომელიც ამჟამად პატიმრობაშია რუსთავის ქალთა კოლონიაში, სატელეფონო ზარის ჩანაწერით მიმართა ბრიუსელში, ევროპის ლიბერალური პარტიების გაერთიანების (ALDE) კონგრესის წევრებს. „დროას“ ცნობით, ელენე ხოშტარია კონგრესზე უნდა გამოსულიყო, თუმცა პატიმრობის გამო ეს ვერ შეძლო და დარბაზში იდგა ცარიელი სკამი მისთვის, საქართველოს დროშით.

ელენე ხოშტარიამ მზია ამაღლობელის ცნობილი ციტატით – „იბრძოლეთ, სანამ გვიანი არ არის“ – მიმართა კონგრესს.

კონგრესს მიმართა პარტია „სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერმა გიორგი ვაშაძემაც, რომელიც ასევე პატიმრობაში იმყოფება წულუკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო.

ფოტო: „ალდე“ – X

„მოგმართავთ საპატიმროდან, თუმცა თავს პატიმრად არ ვგრძნობ, რადგან თავისუფლება არჩევანია.

თავისუფლება ჩემი და ქართველი ხალხის არჩევანია, მიუხედავად ყველაფრისა.

მოგმართავთ საპატიმროდან, თუმცა არა იმისთვის, რომ დახმარება გთხოვოთ. მე გთხოვთ, დავდგეთ ერთად და ხმა ავიმაღლოთ ჩვენი საერთო, ევროპული ღირებულებების დასაცავად.

მე არ გთხოვთ, ააშენოთ ქართული დემოკრატია, მე გთხოვთ, ერთად შევებრძოლოთ ავტოკრატებსა და ოლიგარქებს, ჩვენს საერთო საფრთხეს.

მე არ გთხოვთ, ააშენოთ ჩვენი ეკონომიკა, მე გთხოვთ, ერთად ავაშენოთ ევროპა, ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი.

მე არ გთხოვთ, რომ ჩვენთვის იბრძოლოთ, მე გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად, მხარი დაუჭიროთ ჩვენს ბრძოლას.

დროა, ევროპამ იმოქმედოს, გარემოებებზე რეაგირებით კი არა, იმოქმედოს სტრატეგიულად.

ციტატას მოვიყვან – „იმოქმედეთ, სანამ გვიანი არ არის“ – ეს სიტყვები ეკუთვნის პოლიტპატიმარს, თავისუფლებისათვის მებრძოლს, ჩვენი ბრძოლის სიმბოლოს, ჟურნალისტ მზია ამაღლობელს. და მე მსურს, ეს სიტყვები მთელს ევროპას მივაწვდინო, თქვენი, როგორც ჩემი ძვირფასი ევროპული ოჯახის, მეშვეობით“ – თქვა ელენე ხოშტარიამ ინგლისურენოვან მიმართვაში.

მის მიმართვას დარბაზში აპლოდისმენტები მოჰყვა.

ელენე ხოშტარია დააკავეს 15 სექტემბერს, მას შემდეგ, რაც მან კალაძის ბანერს მარკერით „რუსული ოცნება“ დააწერა 23 წლის სტუდენტის, მეგი დიასამიძის სოლიდარობის ნიშნად, რომელიც მანამდე კალაძის ბანერზე წარწერის გამო სისხლის სამართლის წესით დააკავეს და გირაო შეუფარდეს.

ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლით დაიწყო, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. დანაშაული ისჯება ჯარიმით, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, გამასწორებელი სამუშაოთი, შინაპატიმრობით ან ერთიდან 5 წლამდე ვადით პატიმრობით.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა
მზია ამაღლობელს მსოფლიო პრესის თავისუფლების გმირის ჯილდო გადასცეს
მზია ამაღლობელს მსოფლიო პრესის თავისუფლების გმირის ჯილდო გადასცეს
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი მზია ამაღლობელს სახაროვის პრემიას ულოცავს და მის გათავისუფლებას ითხოვს
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი მზია ამაღლობელს სახაროვის პრემიას ულოცავს და მის გათავისუფლებას ითხოვს
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას ითხოვს
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას ითხოვს

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 დეკემბერი

„არ გთხოვთ ჩვენთვის იბრძოლოთ. გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად“ – ელენე ხოშტარიას მიმართვა 25.10.2025
„არ გთხოვთ ჩვენთვის იბრძოლოთ. გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად“ – ელენე ხოშტარიას მიმართვა
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა 25.10.2025
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა
ბათუმში დააკავეს მამა-შვილის დაჭრაში ბრალდებული პირები 25.10.2025
ბათუმში დააკავეს მამა-შვილის დაჭრაში ბრალდებული პირები
რუსეთის სარაკეტო შეტევა კიევზე – არის მსხვერპლი 25.10.2025
რუსეთის სარაკეტო შეტევა კიევზე – არის მსხვერპლი
„ოცნების ქალაქში“ საბავშვო ბაღის აშენებას ბათუმის მერია გეგმავს – დაიხარჯება 6,6 მილიონი 25.10.2025
„ოცნების ქალაქში“ საბავშვო ბაღის აშენებას ბათუმის მერია გეგმავს – დაიხარჯება 6,6 მილიონი
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირები დააკავეს – შსს 25.10.2025
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირები დააკავეს – შსს