მთავარი,სიახლეები

გზები, საავადმყოფოები, სკოლები – 2 მილიარდი ევრო დახარჯა ევროკავშირმა საქართველოსთვის

23.10.2025 •
გზები, საავადმყოფოები, სკოლები – 2 მილიარდი ევრო დახარჯა ევროკავშირმა საქართველოსთვის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბოლო 33 წლის განმავლობაში ევროკავშირმა საქართველოს 2 მილიარდ ევროზე მეტი გამოუყო სხვადასხვა პროექტებისათვის.

„1992 წლიდან ევროკავშირმა საქართველოსთვის 2 მილიარდ ევროზე მეტი ოდენობის გრანტები გამოყო, რითაც დაფინანსდა ახალი ინფრასტრუქტურა, სამუშაო ადგილების შექმნა, განათლება და გარემოს დაცვა,“ – ნათქვამია საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებით, ყოველი ინვესტირებული ევრო მიზნად ისახავდა საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრების გაუმჯობესებას – გზების, საავადმყოფოებისა და სკოლების მოდერნიზებით დაწყებული, ადგილობრივი თემების, მეწარმეებისა და ახალგაზრდა ნოვატორების გაძლიერებით დასრულებული.

უკვე 30 წელზე მეტია ევროკავშირი ისეთი პროგრამების მეშვეობით, როგორიცაა TRACECA, EU4Business, ENPARD თუ EU4Youth, ეხმარება საქართველოს მოქალაქეებს ისარგებლონ ახალი ეკონომიკური და სოციალური შესაძლებლობებით.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ხალხი იძახდა, ივანიშვილის ფულს მოგცემს, ფულსო. ჯერ კიდევ 2012 წელს შემეშინდა მისი მოსვლის – ემიგრანტი
ხალხი იძახდა, ივანიშვილის ფულს მოგცემს, ფულსო. ჯერ კიდევ 2012 წელს შემეშინდა მისი მოსვლის – ემიგრანტი
„მასწავლებლის ხელფასი ესტონეთში 1900 ევროა“ – ემიგრანტი ქალი
„მასწავლებლის ხელფასი ესტონეთში 1900 ევროა“ – ემიგრანტი ქალი
„მზია ამ წინააღმდეგობის ხერხემალია, რეჟიმი უნდა გადატყდეს“ – ქართველი ემიგრანტი ნიდერლანდებიდან
„მზია ამ წინააღმდეგობის ხერხემალია, რეჟიმი უნდა გადატყდეს“ – ქართველი ემიგრანტი ნიდერლანდებიდან
„ჩემი რამდენიმე მოსწავლე ამ ქვეყანამ გადაარჩინა ლეიკემიას, ახლაც აქ მკურნალობენ“ –  ემიგრანტი ავსტრიიდან
„ჩემი რამდენიმე მოსწავლე ამ ქვეყანამ გადაარჩინა ლეიკემიას, ახლაც აქ მკურნალობენ“ –  ემიგრანტი ავსტრიიდან

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 20 ნოემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 21 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 დეკემბერი

არაბული კომპანიის და „ოცნების“ ახალი გეგმები გონიოში – ტერიტორია ჯერ განაღმული არ არის 23.10.2025
არაბული კომპანიის და „ოცნების“ ახალი გეგმები გონიოში – ტერიტორია ჯერ განაღმული არ არის
„აქციის მონაწილე შშმ პირებს ფსიქიატრიულში გადაყვანით ემუქრებიან“ – დეა ერემაშვილი 23.10.2025
„აქციის მონაწილე შშმ პირებს ფსიქიატრიულში გადაყვანით ემუქრებიან“ – დეა ერემაშვილი
გზები, საავადმყოფოები, სკოლები – 2 მილიარდი ევრო დახარჯა ევროკავშირმა საქართველოსთვის 23.10.2025
გზები, საავადმყოფოები, სკოლები – 2 მილიარდი ევრო დახარჯა ევროკავშირმა საქართველოსთვის
რა საფრთხეს უქმნის საქართველოს რუსული ნავთობის ყულევში დასაწყობება 23.10.2025
რა საფრთხეს უქმნის საქართველოს რუსული ნავთობის ყულევში დასაწყობება
მე-12 კლასის გაუქმებაზე ეროვნული ჯილდოს მფლობელი პედაგოგი – „ეს ცვლილება არ უნდა განხორციელდეს“ 23.10.2025
მე-12 კლასის გაუქმებაზე ეროვნული ჯილდოს მფლობელი პედაგოგი – „ეს ცვლილება არ უნდა განხორციელდეს“
მამას, რომელიც არასრულწლოვან შვილს აუპატიურებდა, უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს – პროკურატურა 23.10.2025
მამას, რომელიც არასრულწლოვან შვილს აუპატიურებდა, უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს – პროკურატურა