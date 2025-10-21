სართულების დამატება და სხვა ცვლილებები – რა პროექტებს განიხილავს ბათუმის საკრებულო

ბათუმის მოქმედი საკრებულო 2025 წლის 22 ოქტომბერს მორიგ სხდომას ჩაატარებს. დღის წესრიგში ამ ეტაპზე სულ ხუთი საკითხია შეტანილი, თუმცა, როგორც წესი, საკითხებს შემდეგ სხდომის დაწყებამდეც ხშირად ამატებენ.
აღნიშნული ხუთი საკითხიდან ორი – მშენებარე კორპუსებზე სართულის გაზრდას ეხება, ერთი – დოკუმენტში ცვლილების შეტანას, ასევე არის საკითხი, რომლითაც ფიზიკური პირი მრავალსართულიანი სახლის მშენებლობის ნებართვის მიღების შემთხვევაში ბათუმის მერიას სანაცვლოდ ბინებს და სხვა ადგილზე სტადიონის მოწყობას სთავაზობს.
კიდევ ერთი საკითხი, ბათუმის ნავსადგურთან ქალაქის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემას ეხება.
- საკითხი 1
შპს „თაუერ ჯგუფი“ განაშენიანების რეგულირების გეგმის [გრგ] გეგმარებით დავალებაში ცვლილებს ითხოვს. კორექტირებით გათვალისწინებულია მშენებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის ბ კორპუსის 2 დამატებითი სართულის მოწყობა, რაც იწვევს კ2 კოეფიციენტის ზრდას.
შპს „თაუერ ჯგუფი“ ბათუმი ცენტრალთან ახლოს, ზღვის პირას [თუმცა, აქ უკვე ხელოვნური კუნძული შენდება] ცათამბჯენს აშენებს. პროექტი თავიდან ორ – 8 და 38-სართულიან კორპუსს აერთიანებდა.
ამ პროექტზე ვრცლად: ბათუმში აშენდება ცათამბჯენი ზღვაზე გადასახედი ხიდით, ამ ხიდის ქვეშ კი მოექცევა სამანქანო გზა
შპს „თაუერ ჯგუფის“ [ყოფილი შპს „თაუერ ჯორჯია“] წილების ასივე პროცენტს „ბათუმი ცენტრალი“ ფლობს.
კომპანიის დირექტორია ბათუმის ყოფილი ვიცე-მერი თენგიზ პეტრიძე.
შპს „ბათუმი ცენტრალის“ მესაკუთრე კი „ოცნების“ პარლამენტარი გიორგი ჭყონიაა.
- საკითხი 2
ბათუმის საკრებულოს ანგისის, ასევე ანგისის I ჩიხის სხვადასხვა მისამართზე მდებარე რამდენიმე მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების
დეტალური გეგმა 2024 წლის ივლისში ჰქონდა დამტკიცებული, ამჯერად კი მასში ცვლილების შეტანას გეგმავს.
მერიისგან საკრებულოში გადაგზავნილი დოკუმენტების მიხედვით, შპს „ემ ბილდინგ ბათუმი“ ზემოთ აღნიშნულ გეგმაში „ტექნიკური შეცდომის გასწორებას“ ითხოვს.
„კერძოდ, განმცხადებელი აღნიშნავს რომ საპროექტო ობიექტის ფუნქცია არასწორადაა მითითებული, რეალურად არის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი თავისი გეგმარებით და შემადგენლობით, რაც აღწერილია ყველგან დეტალურ გეგმაში. ჩარჩენილია სიტყვა „მრავალფუნქციური“, ნაცვლად „მრავალბინიანისა“.
„ცვლილება არის არარსებითი ხასიათის“ – თვლის ბათუმის მერია.
აღნიშნულ პროექტზე ვრცლად: „ვოქსის“ გვერდით 30-სართულიან კორპუსს რუსეთ-საქართველოს მოქალაქე აშენებს
შპს „ემ ბილდინგ ბათუმი“ 2023 წლის მარტში დააფუძნა ორმაგი [საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის] მოქალაქეობის მქონე მანანა ტუნაძემ, რომელიც კომპანიის 100% წილის მფლობელია.
საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით „ემ ბილდინგ ბათუმის“ დირექტორია გული კენჭიშვილი.
- საკითხი 3
საკრებულოში შეტანილი პროექტის მიხედვით, შპს „ალ-ტაას დეველოპმენტს“ ანგისი ქუჩასა და ანგისის პირველ შესახვევს შორის მდებარე რამდენიმე მიწის ნაკვეთზე სურს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის [2 ბლოკი] მშენებლობა – „ფუნქციური ზონით და მისი რეგლამენტით გათვალისწინებულისგან განსხვავებული პირობებით“.
ამავე პროექტის მიხედვით „განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი განისაზღვრა კ2-10.0, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სიმაღლე 80.0 მეტრი, 24 სართული, ავტოსადგომის რაოდენობა კანონმდებლობით დადგენილი ნორმის 100%-ის შესაბამისად.
სამშენებლო დოკუმენტაციის შეთანხმების პროექტირების ეტაპზე დაზუსტდება და გაერთიანდება საპროექტო ტერიტორიის საკადასტრო ერთეულები.“
„დროებითი ხელშემწყობი ღონისძიებებით სარგებლობის სანაცვლოდ, მშენებლობის ნებართვის აღებამდე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ, უპირობო და გამოუხმობი სერვიტუტით დაიტვირთება მიწის ნაკვეთების ნაწილი – ჯამში 925.20 კვ.მ.
გარდა ამისა, შენობა-ნაგებობის გაზრდილი ფართობის არანაკლებ 10%-ისა სასარგებლო ფართობის სახით დარეგისტრირდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში.“ – აღნიშნულია პროექტში.
შპს „ალ-ტაას დეველოპმენტ“ 2023 წელსაა რეგისტრირებული ბათუმში. რეესტრის ბოლო ამონაწერით, კომპანიის მეწილეები არიან: მინურ ტუნაძე [40%], ლაშა მახარაძე [40%] და თემურ ტუნაძე [20%].
- საკითხი 4
საკრებულოში არსებული დოკუმენტების მიხედვით ბათუმის მერიას 2025 წლის აგვისტოში მიმართა გ.ზ.-მ [საკრებულოს დოკუმენტებში მხოლოდ ინიციალებია მითითებული] და „მოითხოვა ბათუმში, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა N35-ში სპორტული მოედნის მშენებლობის სანაცვლოდ, დროებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენება თამარ მეფის გამზირი N56-ში მდებარე 818 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის.
„ხელშემწყობი ღონისძიების ფარგლებში განმცხადებელს სურს განესაზღვროს განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი კ2 – 6.5; საპროექტო შენობის სართულიანობა – 12. შენობის სიმაღლე – 43.30 მეტრი. ავტოსადგომის რაოდენობა კანონმდებლობით დადგენილი ნორმის 100%-ის შესაბამისად. ნამატი კ2 კოეფიციენტის 10% ფართი კი, საცხოვრებელი ბინების სახით, გადაეცემა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს.“
დოკუმენტებში, რომელიც საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს, აღნიშნულია, რომ „დათქმის სახით გ.ზ. (პ/N …..) განესაზღვრა, რომ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა უნდა შეთანხმდეს საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსთან.
მშენებლობის ნებართვის აღებამდე გაფორმდეს ხელშეკრულება მოედნის მოწყობის ვალდებულების თაობაზე, მოედნის მოწყობის ვადა კი განისაზღვროს არაუმეტეს 6 თვე (ნებართვის აღებიდან), წინააღმდეგ შემთხვევაში მინიჭებული შეღავათები და გაცემული ნებართვა ჩაითვლება გაუქმებულად.
ასევე, მოედნის მშენებლობის დასრულება შეთანხმებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტებთან შესაბამისად დადასტურებულ უნდა იქნას აკრედიტირებული ექსპერტიზის ორგანოს მიერ გაცემული დასკვნით და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ და წარმოდგენილ იქნას შესაბამისი დადასტურების დოკუმენტი“.
დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ „მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება შენობა-ნაგებობის
გაზრდილი ფართობის არანაკლებ 10%-ის სასარგებლო ფართობის სახით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით,
მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 6 თვის ვადაში კი, გაზრდილი ფართობის არანაკლებ 10%-ისა სასარგებლო ფართობის სახით უნდა დარეგისტრირდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და გამოყენებულ იქნას სოციალური მიზნით, მიმდებარე და სხვა ავარიული საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლებისთვის.“თამარ მეფის გამზირი N56-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი, სადაც მერიის დოკუმენტებით გ.ზ. (პ/N …..) 12-სართულიანი კორპუსის მშენებლობას ითხოვს, საჯარო რეესტრის მიხედვით გენადი ზოიძის საკუთრებაშია.
- საკითხი 5
მერიისგან საკრებულოში გაგზავნილი კიდევ ერთი დოკუმენტის მიხედვით, ბათუმის მერიაში შესულია წერილები, რომლითაც
მოთხოვნილია გოგებაშვილის ქუჩა N84-ში, ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის დაყოფა და დანაყოფი მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის გადაცემა, შემდგომში ნაწილის შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“-სათვის იჯარით გადაცემისა და ასევე სხვა ნაკვეთთან მონაცვლეობის მიზნით.
„ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია განხორციელდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩა N84-ის მიმდებარედ 1584 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემა [შემდგომში, სახელმწიფოსა და შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“-ს შორის მიწის ნაკვეთების მონაცვლეობის მიზნით].“ – წერია განმარტებით ბარათში.
ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხსაც ბათუმის საკრებულო 22 ოქტომბრის სხდომაზე უყრის კენჭს.
მთავარი ფოტო: „თაუერ ჯგუფის“ მშენებლობა ბათუმის ცენტრალთან / ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან