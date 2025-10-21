მთავარი,სიახლეები

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ოქტომბერი

21.10.2025 •
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ოქტომბერი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 21 ოქტომბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:

  • ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 132 200 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +1 130. ამ მონაცემებში შედის როგორც დაღუპულები ასევე დაჭრილები]
  • ტანკი – 11 278 ერთეული [+8]
  • ჯავშანტექნიკა – 23 436 ერთეული [+37]
  • საარტილერიო სისტემა – 33 902 ერთეული [+23]
  • MLRS – 1 524 ერთეული [+0]
  • საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 229 ერთეული [+0]
  • თვითმფრინავი – 428 ერთეული [+0]
  • ვერტმფრენი – 346 ერთეული [+0]
  • უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 72 600 ერთეული [+235]
  • ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 864 ერთეული [+0]
  • გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
  • წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
  • მანქანები და საწვავის ავზები – 65 026 ერთეული [+134]
  • სპეცტექნიკა – 3 980 ერთეული [+0]

უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.

უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 20 ოქტომბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:

  • 667 თვითმფრინავი
  • 283 ვერტმფრენი
  • 91 329 უპილოტო საფრენი აპარატი
  • 633 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
  • 25 586 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
  • 1 604 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
  • 30 624 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
  • 44 418 სპეციალური სამხედრო მანქანა

ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.

ამასთან, აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად რუსეთის თავდაცვა, უკრაინის და რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალის საერთო დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს. უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ მონაცემებს არ აქვეყნებს არც უკრაინა.

რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.

ამავე თემაზე:

ზელენსკი აცხადებს, რომ უკრაინა „პატრიოტის“ 25 სისტემის შესაძენად კონტრაქტს ამზადებს

 

 

მთავარი ფოტო: უკრაინის გენშტაბი/facebook

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ზელენსკი აცხადებს, რომ უკრაინა „პატრიოტის“ 25 სისტემის შესაძენად კონტრაქტს ამზადებს
ზელენსკი აცხადებს, რომ უკრაინა „პატრიოტის“ 25 სისტემის შესაძენად კონტრაქტს ამზადებს
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 ოქტომბერი

ბუდანოვი: ახლა რუსეთი უტევს, ეს დასრულდება და ჩვენი სვლა დაიწყება

უკრაინა აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ყირიმზე საკის აეროდრომს დაარტყა

გახარიას პარტია აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც შედის: „გავდივართ ბოიკოტის რეჟიმიდან“ 21.10.2025
გახარიას პარტია აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც შედის: „გავდივართ ბოიკოტის რეჟიმიდან“
Citizen Who Voluntarily ‘Admitted’ to Blocking Road Not Detained After Others Arrested for Same Act 21.10.2025
Citizen Who Voluntarily ‘Admitted’ to Blocking Road Not Detained After Others Arrested for Same Act
შუახევში „ღამის შოუს ბენდს“ 30 612 ლარს გადაუხდიან კონცერტისთვის 21.10.2025
შუახევში „ღამის შოუს ბენდს“ 30 612 ლარს გადაუხდიან კონცერტისთვის
თიბისის მხარდაჭერით განახლებული ლადო ასათიანის სახლ-მუზეუმი იხსნება 21.10.2025
თიბისის მხარდაჭერით განახლებული ლადო ასათიანის სახლ-მუზეუმი იხსნება
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 21.10.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ოქტომბერი 21.10.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ოქტომბერი