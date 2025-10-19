მთავარი,სიახლეები

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ოქტომბერი

19.10.2025 •
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ოქტომბერი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 19 ოქტომბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:

  • ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 130 180 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +1 000. ამ მონაცემებში შედის როგორც დაღუპულები ასევე დაჭრილები]
  • ტანკი – 11 268 ერთეული [+1]
  • ჯავშანტექნიკა – 23 399 ერთეული [+3]
  • საარტილერიო სისტემა – 33 834 ერთეული [+45]
  • MLRS – 1 524 ერთეული [+2]
  • საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 228 ერთეული [+0]
  • თვითმფრინავი – 428 ერთეული [+0]
  • ვერტმფრენი – 346 ერთეული [+0]
  • უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 71 967 ერთეული [+444]
  • ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 864 ერთეული [+0]
  • გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
  • წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
  • მანქანები და საწვავის ავზები – 64 798 ერთეული [+126]
  • სპეცტექნიკა – 3 980 ერთეული [+0]

უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.

უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 18 ოქტომბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:

  • 667 თვითმფრინავი
  • 283 ვერტმფრენი
  • 90 877 უპილოტო საფრენი აპარატი
  • 633 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
  • 25 557 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
  • 1 603 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
  • 30 564 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
  • 44 265 სპეციალური სამხედრო მანქანა

ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.

ამასთან, აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად რუსეთის თავდაცვა, უკრაინის და რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალის საერთო დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს. უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ მონაცემებს არ აქვეყნებს არც უკრაინა.

რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.

ამავე თემაზე:

 

 

მთავარი ფოტო: უკრაინის გენშტაბი/facebook

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 ოქტომბერი

207 უკრაინელი მებრძოლი ტყვეობიდან დაბრუნდა, მათ შორის არიან მარიუპოლის მცველები

აშშ-მ გააუქმა „აზოვისთვის“ ამერიკული იარაღის მიწოდების აკრძალვა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 აგვისტო

როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 19.10.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ოქტომბერი 19.10.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ოქტომბერი
ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი: ჯადოქრები არ ვართ, არარსებულ ინფორმაციას გვთხოვს კუპრაშვილის ბიურო 18.10.2025
ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი: ჯადოქრები არ ვართ, არარსებულ ინფორმაციას გვთხოვს კუპრაშვილის ბიურო
“ტერორი,შიშის დანერგვა საკუთარ რიგებში, მტრის ხატის შექმნა” – რას ცდილობს ივანიშვილი და რატომ 18.10.2025
“ტერორი,შიშის დანერგვა საკუთარ რიგებში, მტრის ხატის შექმნა” – რას ცდილობს ივანიშვილი და რატომ
“სიჩუმე საფრთხეა, ხოლო სოლიდარობა ძალა” – “ქართული განათლება საფრთხეშიას“ აქციას აანონსებს 18.10.2025
“სიჩუმე საფრთხეა, ხოლო სოლიდარობა ძალა” – “ქართული განათლება საფრთხეშიას“ აქციას აანონსებს
სუს-მა „ქართული ოცნების“ ყოფილი მაღალჩინოსნების სახლებიდან დიდი ოდენობის ფული და ძვირფასეულობა ამოიღო 18.10.2025
სუს-მა „ქართული ოცნების“ ყოფილი მაღალჩინოსნების სახლებიდან დიდი ოდენობის ფული და ძვირფასეულობა ამოიღო