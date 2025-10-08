მთავარი,სიახლეები

არქეოლოგებმა თურქეთში აშოტ კურაპალატის საფლავი იპოვეს

08.10.2025 •
არქეოლოგებმა თურქეთში აშოტ კურაპალატის საფლავი იპოვეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„არქეოლოგებმა, რომლებიც მუშაობენ თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, არდანუჩში მდებარე გევერნიკის ციხესიმაგრეში, წმინდა პეტრესა და პავლეს ეკლესიის აფსიდის ქვეშ აღმოაჩინეს თაღოვანი საფლავი – სავარაუდოდ, ეს არის დიდი ხნის წინ დაკარგული ქართველი მეფის, აშოტ I-ის (აშოტ დიდი, კურაპალატი) სამარხი, რომელიც შუა საუკუნეების საქართველოს ფორმირებაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებდა,“ – წერს თურქული აკადემიური სამეცნიერო ჟურნალი Anatolian Archaeology.

Anatolian Archaeology-ის ცნობით, ეს აღმოჩენა წარმოადგენს პირველ არქეოლოგიურ დადასტურებას იმ ისტორიული ცნობებისა, რომლის თანახმადაც აშოტ კურაპალატი არტანუჯში (დღევანდელ არდანუჩში) დაკრძალეს.

არდანუჩში გათხრები თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს, ასევე ვანის უნივერსიტეტის პატრონაჟით ტარდება. არქეოლოგები იკვლევენ არტანუჯის შიდა ციხის ტერიტორიასა და წმინდა პეტრესა და პავლეს ეკლესიის ნაშთებს.

გათხრების ხელმძღვანელის, დოქტორ ოსმან აითექინის თქმით, ჯგუფმა აღმოაჩინა 2 მეტრი სიგრძისა და 1.8 მეტრი სიგანის თაღოვანი ნაგებობა, რომელიც ეკლესიის აფსიდის ქვეშ მდებარეობს.

არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელის თქმით, შუა საუკუნეების ქართული წყაროები მიუთითებენ, რომ მეფე აშოტი სწორედ ამ ეკლესიაშია დაკრძალული.

„სამარხის არქიტექტურული მდებარეობა და სტრუქტურა სრულად ემთხვევა ამ აღწერილობებს. მეცნიერული თვალსაზრისით, ახლა შეგვიძლია დავადასტუროთ აშოტ დიდის საფლავის მდებარეობა თურქული არქეოლოგიის სახელით,“ – ამბობს ოსმან აითექინი Anatolian Archaeology-ისთან საუბარში.

გევერნიკის ციხესიმაგრე

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
თურქეთში ცნობილი მსახიობები და მომღერლები დააკავეს
თურქეთში ცნობილი მსახიობები და მომღერლები დააკავეს
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძარს ებრძვიან, ამჯერად ბურსაში
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძარს ებრძვიან, ამჯერად ბურსაში
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან
6.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა თურქეთში – ერთი ადამიანი დაიღუპა
6.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა თურქეთში – ერთი ადამიანი დაიღუპა

უკრაინის დაზვერვამ ყირიმთან კიდევ ერთი რუსული გემი გაანადგურა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 აპრილი

რუსეთმა უკრაინაში მებრძოლი კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის წინააღმდეგ აღძრა საქმე

Arrests Continue: Flagbearer of Batumi Protests Detained by About Ten Police Officers, Witnesses Say 08.10.2025
Arrests Continue: Flagbearer of Batumi Protests Detained by About Ten Police Officers, Witnesses Say
დააკავეს ბათუმის აქციების მედროშე ზურაბ ჭავჭანიძე 08.10.2025
დააკავეს ბათუმის აქციების მედროშე ზურაბ ჭავჭანიძე
რუსეთში დააკავეს კულინარიის ისტორიკოსი არმიაზე ცრუ ინფორმაციის გავრცელების ბრალდებით 08.10.2025
რუსეთში დააკავეს კულინარიის ისტორიკოსი არმიაზე ცრუ ინფორმაციის გავრცელების ბრალდებით
არქეოლოგებმა თურქეთში აშოტ კურაპალატის საფლავი იპოვეს 08.10.2025
არქეოლოგებმა თურქეთში აშოტ კურაპალატის საფლავი იპოვეს
ბათუმში უსახლკაროებმა მეტაქსას ქუჩაზე სახელმწიფო შენობა დატოვეს 08.10.2025
ბათუმში უსახლკაროებმა მეტაქსას ქუჩაზე სახელმწიფო შენობა დატოვეს
დააკავეს პირი, რომელიც არასრულწლოვანს პირადი მასალის გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა 08.10.2025
დააკავეს პირი, რომელიც არასრულწლოვანს პირადი მასალის გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა