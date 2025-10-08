რეკლამა,სიახლეები

თიბისი მობაილბანკით მოსწავლეებიც ისარგებლებენ

08.10.2025
თიბისი, როგორც მომხმარებელზე ორიენტირებული კომპანია, მუდმივად ქმნის ან აუმჯობესებს პროდუქტებს, რომლებიც მათზე მაქსიმალურად არის მორგებული.  განსაკუთრებით კი, ახალი თაობაზე, რომელთა განვითარების ხელშეწყობაც თიბისისათვის პრიორიტეტია.

სწორედ ამ მიზნით,  კომპანია  მობაილბანკით სარგებლობის შესაძლებლობას, უკვე სკოლის მოსწავლეებსაც აძლევს, რაც მათ საკუთარი ფინანსების დამოუკიდებლად მართვის შესაძლებლობას კიდევ უფრო გაუმარტივებს.

თიბისი მობაილბანკი ხელმისაწვდომი იქნება ყველა 6-დან 17 წლის მოსწავლისთვის, რომელიც ფლობს თიბისის მოსწავლის ბარათს.

ის მოსწავლეები, ვინც აქამდე hi app-ით სარგებლობდნენ, 1 ნოემბრიდან მხოლოდ მობაილბანით შეძლებენ სარგებლობას, სადაც იმავე მონაცემებით (სახელი და პაროლი) შევლენ, რასაც აპში შესასვლელად იყენებდნენ.

ხოლო ის მოსწავლეები, რომლებიც აქამდე hi app-ით არ სარგებლობდნენ, სურვილის შემთხვევაში, დარეგისტრირებას მშობლის დახმარებით, მისი მობაილბანკიდან, ფილიალში მისვლის გარეშე მოახერხებენ. 

მობაილბანკში მოსწავლეები დამოუკიდებლად შეძლებენ ისეთი ოპერაციების განხორციელებას, როგორიცაა:

  • თანხის საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვა
  • თანხის სხვასთან გადარიცხვა
  • მობილური ბალანსის შევსება
  • მათზე მორგებული შეთავაზებების დათვალიერება
  • ბარათის მართვა (დეტალების ნახვა, პაროლის შეცვლა, დაბლოკვა)

დეტალური ინსტრუქციისთვის ეწვიეთ ბმულს.

